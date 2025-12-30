Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 05:49

Готовим «Медвежью шубку» к Новому году — салат, которым вы будете гордиться: такой вкусноте место в центре стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Медвежья шубка» — достойный претендент на место в новогоднем меню рядом с оливье. Он такой же сытный, но с более ярким, копчено-ореховым акцентом. Его сборка — почти ритуал, а результат неизменно вызывает восторг и аппетит.

1 копченую куриную грудку разбираю на мелкие волокна или нарезаю кубиками. Смешиваю курицу с 2 измельченными зубчиками чеснока и 1-2 ст. л. майонеза. Эту массу утрамбовываю первым слоем на дно салатницы. 150 г твердого сыра натираю на мелкой терке, смешиваю с 2 ст. л. майонеза и выкладываю вторым слоем. 2 вареные моркови натираю на средней терке, смешиваю с майонезом и распределяю третьим слоем. 5 вареных яиц отделяю: белки натираю на средней терке, желтки — на мелкой. Белки смешиваю с мелко порубленными грецкими орехами (примерно 1/2 стакана) и майонезом, выкладываю четвертым слоем. Верхний, финальный слой — это натертые яичные желтки. Им я обильно посыпаю всю поверхность салата, формируя ровную желтую «шкурку». Готовый салат убираю в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь, для пропитки. Перед подачей украшаю мелко нарезанным зеленым луком.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
