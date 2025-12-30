Сливочно-грибная паста орзо с курицей — сытное и нежное горячее: готовлю в одной сковороде

Это блюдо — идеальный пример того, как из минимума ингредиентов и посуды можно создать полноценный, сложный вкус. Курица, грибы и паста орзо томятся вместе в сливочно-бульонной заливке с легкой кислинкой томатной пасты, взаимно пропитываясь и создавая невероятно нежное и сытное рагу.

720 г куриного филе нарезаю кубиками, смешиваю с любимыми специями (паприка, черный перец). Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки, затем выкладываю на тарелку. В ту же сковороду добавляю немного масла и обжариваю мелко нарезанную луковицу до прозрачности. Добавляю 350 г шампиньонов, нарезанных пластинками, и жарю до золотистого цвета и испарения жидкости. Возвращаю в сковороду обжаренную курицу. Добавляю 30 г томатной пасты, перемешиваю и прогреваю 1-2 минуты. Затем засыпаю 300 г пасты орзо, вливаю 200 мл сливок и 500–600 мл горячей воды с растворенным в ней куриным бульонным кубиком. Довожу до кипения, убавляю огонь до среднего, накрываю крышкой и томлю 10–15 минут, периодически помешивая, пока паста не станет альденте, а соус не загустеет. В конце снимаю с огня, добавляю 80 г тертого сыра, перемешиваю и даю постоять под крышкой 5 минут. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.