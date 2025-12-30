Рулетики из баклажанов — закуска, которая давно стала хитом любого праздника: классический рецепт

Рулетики из баклажанов — это закуска, которая давно стала хитом любого праздника, включая Новый год. Их вкус — объедение: нежная тающая текстура баклажана великолепно сочетается с пикантной сливочно-чесночной начинкой.

Классический рецепт: для приготовления понадобятся 2 крупных баклажана, растительное масло для жарки, 200 г твердого сыра, 3-4 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, 50–70 г грецких орехов. Баклажаны помойте. Нарежьте их вдоль на тонкие пластины толщиной 3-4 мм. Посолите и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился горький сок, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте пластины на хорошо разогретом масле с двух сторон до мягкости и золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Для начинки смешайте тертый сыр, давленный чеснок, майонез и измельченные орехи до однородной пасты. Нанесите 1-2 ч. л. начинки на край каждой остывшей пластины баклажана и аккуратно сверните в плотный рулетик. Закрепить можно зубочисткой. Уберите рулетики в холодильник на 30–60 минут для пропитки.

