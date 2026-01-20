Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:10

Готовлю закусочный торт с вафельными коржами — блюдо для праздничного стола и вечеринки с ноткой ностальгии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт вернет вас в детство, когда вафельные коржи были деликатесом. Но во взрослом исполнении, с сытной начинкой из курицы и грибов, он приобретает совершенно новое звучание.

Крупное куриное филе отвариваю до готовности и нарезаю мелкими кубиками. 250 г шампиньонов и луковицу мелко нарезаю, обжариваю до готовности и полного испарения жидкости. 3 отварных яйца и 100 г сыра натираю на средней терке.

Собираю торт: на блюдо выкладываю первый вафельный корж, смазываю майонезом или соусом. Распределяю слой курицы. Накрываю вторым коржом, смазываю и выкладываю грибную начинку. Третий корж покрываю смесью яиц и сыра. Чередую слои, пока не использованы все 5 коржей. Верхний корж обильно смазываю соусом и посыпаю оставшимся сыром. Убираю в холодильник минимум на 6–8 часов для пропитки.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Палочка-выручалочка для любой хозяйки: собрали топ-3 закусок на скорую руку. Подходят для любого стола
Общество
Палочка-выручалочка для любой хозяйки: собрали топ-3 закусок на скорую руку. Подходят для любого стола
Фаршированные яйца со шпротами: закуска‑молния для внезапных гостей
Общество
Фаршированные яйца со шпротами: закуска‑молния для внезапных гостей
Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт
Семья и жизнь
Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт
Палочка-выручалочка: готовим пиццу на кефире — быстрый рецепт
Семья и жизнь
Палочка-выручалочка: готовим пиццу на кефире — быстрый рецепт
Готовлю сырные палочки в хрустящей панировке — секрет, чтобы сыр не вытек при жарке и тянулся как в пиццерии
Общество
Готовлю сырные палочки в хрустящей панировке — секрет, чтобы сыр не вытек при жарке и тянулся как в пиццерии
еда
рецепты
закуски
вафли
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.