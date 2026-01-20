Готовлю закусочный торт с вафельными коржами — блюдо для праздничного стола и вечеринки с ноткой ностальгии

Этот рецепт вернет вас в детство, когда вафельные коржи были деликатесом. Но во взрослом исполнении, с сытной начинкой из курицы и грибов, он приобретает совершенно новое звучание.

Крупное куриное филе отвариваю до готовности и нарезаю мелкими кубиками. 250 г шампиньонов и луковицу мелко нарезаю, обжариваю до готовности и полного испарения жидкости. 3 отварных яйца и 100 г сыра натираю на средней терке.

Собираю торт: на блюдо выкладываю первый вафельный корж, смазываю майонезом или соусом. Распределяю слой курицы. Накрываю вторым коржом, смазываю и выкладываю грибную начинку. Третий корж покрываю смесью яиц и сыра. Чередую слои, пока не использованы все 5 коржей. Верхний корж обильно смазываю соусом и посыпаю оставшимся сыром. Убираю в холодильник минимум на 6–8 часов для пропитки.

