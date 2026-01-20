Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:09

Съедите все один: правильный рецепт картошки по-деревенски

Съедите все один: правильный рецепт картошки по-деревенски Съедите все один: правильный рецепт картошки по-деревенски Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устроим картошке деревенские каникулы в духовке! Берем килограмм картофельных клубней (лучше мелких и ровных) и режем их на щедрые небрежные дольки прямо с кожурой — в ней вся душа! Замачиваем на полчаса в ледяной воде, чтобы вышел лишний крахмал, затем хорошенько обсушиваем полотенцем.

Далее по рецепту картошки по-деревенски в миске творим волшебную обмазку: смешиваем 4 столовые ложки оливкового масла, 3 раздавленных зубчика чеснока, столовую ложку сладкой паприки, чайную ложку сушеного тимьяна, соль и перец по вкусу.

Обваливаем в этой ароматной смеси наши картофельные дольки, чтобы каждая покрылась золотистым «загаром». Выкладываем картошку по-деревенски на противень кожурой вниз — это секрет идеальной хрустящей корочки! Запекаем 40 минут при 200°C. За 10 минут до готовности щедро посыпаем кубиками бекона (100 г), чтобы он подрумянился и подарил блюду дымную нотку. Подаем с чесночно-сметанным соусом, обильно посыпав свежим укропом.

Ранее NEWS.ru писал, как сделать блины на молоке.

Читайте также
Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт
Семья и жизнь
Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт
Палочка-выручалочка: готовим пиццу на кефире — быстрый рецепт
Семья и жизнь
Палочка-выручалочка: готовим пиццу на кефире — быстрый рецепт
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Семья и жизнь
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Вкуснота для зимнего обеда: тушеная картошка с охотничьими колбасками — гениально и просто
Общество
Вкуснота для зимнего обеда: тушеная картошка с охотничьими колбасками — гениально и просто
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
рецепты
кулинария
общество
картошка
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
В России решили начать борьбу с дипфейками
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.