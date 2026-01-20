Съедите все один: правильный рецепт картошки по-деревенски

Устроим картошке деревенские каникулы в духовке! Берем килограмм картофельных клубней (лучше мелких и ровных) и режем их на щедрые небрежные дольки прямо с кожурой — в ней вся душа! Замачиваем на полчаса в ледяной воде, чтобы вышел лишний крахмал, затем хорошенько обсушиваем полотенцем.

Далее по рецепту картошки по-деревенски в миске творим волшебную обмазку: смешиваем 4 столовые ложки оливкового масла, 3 раздавленных зубчика чеснока, столовую ложку сладкой паприки, чайную ложку сушеного тимьяна, соль и перец по вкусу.

Обваливаем в этой ароматной смеси наши картофельные дольки, чтобы каждая покрылась золотистым «загаром». Выкладываем картошку по-деревенски на противень кожурой вниз — это секрет идеальной хрустящей корочки! Запекаем 40 минут при 200°C. За 10 минут до готовности щедро посыпаем кубиками бекона (100 г), чтобы он подрумянился и подарил блюду дымную нотку. Подаем с чесночно-сметанным соусом, обильно посыпав свежим укропом.

