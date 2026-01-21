Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 04:20

Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО

Депутат Иванов призвал ускорить признание детей бойцов СВО иждивенцами родных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Необходимо ускорить процесс признания детей участников спецоперации иждивенцами их родственников, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, данную процедуру следует рассматривать в досудебном порядке через уполномоченные органы опеки.

Мы предлагаем внести изменения в законодательство, которые установят четкий и быстрый порядок признания ребенка, оставшегося без попечения родителя — участника СВО, находящимся на иждивении того члена семьи, который реально несет заботу о нем. Необходимо упростить эту процедуру, позволив устанавливать факт иждивенчества во внесудебном порядке через органы опеки и попечительства, если ребенок постоянно проживает с родственником и получает от него полное содержание, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в настоящее время законодательство предоставляет иждивенцам военнослужащих социальные льготы. Однако, по словам Иванова, на практике пожилым людям бывает очень трудно юридически подтвердить статус иждивенца для внука, особенно если родитель, не выполняющий свои обязанности, жив. Депутат указал, что предлагаемая инициатива позволит сразу направлять положенные ребенку выплаты на его содержание и воспитание.

Второе ключевое предложение касается случаев, когда один из родителей не просто не участвует в жизни ребенка, но и ведет образ жизни, явно противоречащий интересам несовершеннолетнего. Суды при рассмотрении споров о выплатах вправе изучать, какие отношения были у претендента на деньги с погибшим или пропавшим без вести военнослужащим, и, если семейные связи были утрачены, выносить решение не в пользу такого родителя. Мы настаиваем на том, чтобы этот подход был закреплен законодательно и распространен также на споры о выплатах в пользу детей, — добавил Иванов.

Он пояснил, что, если родители не живут с ребенком и не участвуют в его воспитании, они не должны автоматически иметь право распоряжаться государственными средствами, предназначенными для поддержки этого ребенка. По словам депутата, в подобных случаях деньги следует перечислять на специальный защищенный счет, а опекуном, который будет управлять этими средствами, должен назначаться родственник, фактически заботящийся о ребенке.

Ранее сообщалось, что почти две трети россиян готовы участвовать в проектах поддержки ветеранов специальной военной операции. Опрос проводился 20 ноября 2025 года и охватил 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

СВО
дети
законы
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменятся уроки по защите Отечества в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Молдавия выходит из СНГ: кто следующий, как это отразится на России
«Реал» разгромил «Монако» с Головиным в составе
Возвращение в кино, «Монастырь-2», долги: как сейчас живет Ивлеева
«Надолго не задержится»: Трамп высказался о будущем президента Франции
«Бабахнем»: шоумен анонсировал первый концерт Eminem в России
ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака
Гороскоп на 21 января: как не поссориться и достичь успеха?
Россиян предупредили об изменениях при обучении в автошколах с марта
В России призвали разработать единый стандарт студенческих общежитий
Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня в Каталонии
Российские фитнес-клубы просят признать их социально значимым бизнесом
«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона
Трамп предположил, что будет с НАТО в случае решения вопроса Гренландии
Карьера, алкоголизм и депрессия, поддержка СВО: как живет Дмитрий Харатьян
Российский сержант ворвался на позиции ВСУ и ликвидировал двух бойцов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.