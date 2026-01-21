Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО

Необходимо ускорить процесс признания детей участников спецоперации иждивенцами их родственников, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, данную процедуру следует рассматривать в досудебном порядке через уполномоченные органы опеки.

Мы предлагаем внести изменения в законодательство, которые установят четкий и быстрый порядок признания ребенка, оставшегося без попечения родителя — участника СВО, находящимся на иждивении того члена семьи, который реально несет заботу о нем. Необходимо упростить эту процедуру, позволив устанавливать факт иждивенчества во внесудебном порядке через органы опеки и попечительства, если ребенок постоянно проживает с родственником и получает от него полное содержание, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в настоящее время законодательство предоставляет иждивенцам военнослужащих социальные льготы. Однако, по словам Иванова, на практике пожилым людям бывает очень трудно юридически подтвердить статус иждивенца для внука, особенно если родитель, не выполняющий свои обязанности, жив. Депутат указал, что предлагаемая инициатива позволит сразу направлять положенные ребенку выплаты на его содержание и воспитание.

Второе ключевое предложение касается случаев, когда один из родителей не просто не участвует в жизни ребенка, но и ведет образ жизни, явно противоречащий интересам несовершеннолетнего. Суды при рассмотрении споров о выплатах вправе изучать, какие отношения были у претендента на деньги с погибшим или пропавшим без вести военнослужащим, и, если семейные связи были утрачены, выносить решение не в пользу такого родителя. Мы настаиваем на том, чтобы этот подход был закреплен законодательно и распространен также на споры о выплатах в пользу детей, — добавил Иванов.

Он пояснил, что, если родители не живут с ребенком и не участвуют в его воспитании, они не должны автоматически иметь право распоряжаться государственными средствами, предназначенными для поддержки этого ребенка. По словам депутата, в подобных случаях деньги следует перечислять на специальный защищенный счет, а опекуном, который будет управлять этими средствами, должен назначаться родственник, фактически заботящийся о ребенке.

Ранее сообщалось, что почти две трети россиян готовы участвовать в проектах поддержки ветеранов специальной военной операции. Опрос проводился 20 ноября 2025 года и охватил 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.