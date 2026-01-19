Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут

Рецепт вкусной выпечки к чаю на скорую руку — слоеные бантики с корицей и сахаром

Приехали внуки и съели все сладости за один вечер, а впереди еще несколько дней у бабушки и дедушки? Выход есть! Из слоеного теста за 20 минут можно приготовить на скорую руку вкусную выпечку к чаю — бантики с сахаром.

Ингредиенты:

пресное слоеное тесто — 1 упаковка;

сливочное масло — ½ пачки;

сахар — 3 ст. л.;

корица — по вкусу.

Слоеное тесто разрезать на полоски длиной 5–7 см, каждую перекрутить посередине, обмакнуть в растопленное сливочное масло, обвалять в сахаре с обеих сторон. Выложить на противень, застеленный пекарской бумагой, посыпать корицей и поставить в разогретую духовку на 15–20 минут.

Готовый бантики остудить и подавать к чаю или просто как сладкий перекус!