Никаких больше скучных куличей. Пеку пасхальный венок с тройной начинкой — мягкий, ароматный, вкуснее и нежнее классики

Никаких больше скучных куличей. Пеку пасхальный венок с тройной начинкой — мягкий, ароматный, вкуснее и нежнее классики

Беру молоко, сыворотку и дрожжи — и готовлю сдобный венок с тройной начинкой к Пасхе.

Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый венок с нежной, пористой структурой, который буквально тает во рту, оставляя приятное послевкусие от орехов и сухофруктов. В центре можно разместить крашеные яйца — получится настоящее пасхальное украшение, от которого будут в восторге и взрослые, и дети.

Для приготовления вам понадобится: 150 миллилитров молока, 100 миллилитров сыворотки, 70 граммов маргарина, 4 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 3 яйца, 600 граммов муки, 100 граммов изюма, 100 граммов кураги, 100 граммов арахиса, кондитерская посыпка.

Изюм и курагу замочите в горячей воде на 20 минут, затем обсушите и нарежьте курагу. Арахис слегка обжарьте и порубите. Замесите дрожжевое тесто из молока, сыворотки, маргарина, сахара, яиц и муки, дайте подойти. Вмешайте сухофрукты и орехи. Сформируйте венок, выложите на противень, дайте расстояться, смажьте яйцом и посыпьте кондитерской посыпкой. Выпекайте при 180 градусах 30–35 минут до золотистого цвета.

