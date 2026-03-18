Взрыв вкуса: хрустящее безе с нежным творожным кремом и ягодами

Обычно творог ассоциируется со здоровым питанием или простой домашней выпечкой. Но мало кто знает, что этот скромный продукт способен на гастрономические подвиги и может занять достойное место в изысканных десертах. Вот один из них.

Для основы испеките меренгу. Взбейте два белка со щепоткой соли до мягких пиков, затем постепенно добавьте 100 г сахарной пудры и взбивайте до блестящей, плотной массы. В конце вмешайте чайную ложку кукурузного крахмала и чайную ложку лимонного сока — это создаст хрустящую корочку и тягучую серединку. На противне, застеленном бумагой, выложите массу в форме гнездышек с углублением в центре и сушите в духовке при 100 градусах около полутора часов. Затем выключите духовку и дайте безе полностью остыть внутри, не открывая дверцу.

Займемся кремом. 200 г жирного творога протрите через мелкое сито дважды, чтобы добиться шелковой текстуры. 100 мл самых жирных сливок, какие найдете, взбейте с 20 г сахарной пудры до мягких пиков. Смешайте творог со сливками, добавьте ваниль и цедру апельсина. Этот крем получается гораздо интереснее классического маскарпоне — в нем есть легкая, едва уловимая кислинка, которая освежает и не дает десерту быть приторным.

На тарелку выложите безешное гнездо, наполните его творожным кремом, а сверху разложите ассорти из свежих ягод: малину, голубику, красную смородину и несколько долек персика или нектарина. Полейте медовым соусом, смешанным с каплей бальзамика, и сразу подавайте.

Совет: такой десерт лучше собирать непосредственно перед подачей, чтобы безе не успело размокнуть от крема. Это блюдо — идеальный вариант для летнего обеда или романтического ужина, когда хочется чего-то эффектного, но не слишком тяжелого.

Пищевая ценность на порцию (одно гнездо с кремом и ягодами): калорийность: 290 ккал, белки: 9 г, жиры: 12 г, углеводы: 35 г.

