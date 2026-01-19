Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада

Как приготовить свиные ребрышки в духовке в фольге: секреты и 4 рецепта маринада

Свиные ребрышки любимы мясоедами со всего мира. Они не только бюджетные, но и простые в приготовлении: чтобы получить сочный деликатес, достаточно следовать несложным инструкциям. Приводим лучшие рецепты маринада для запеченных свиных ребер: от элементарных до изысканных. Вас ждут маринады:

Как приготовить свиные ребра в фольге в духовке

Первым делом подготовьте ребра. Каре необходимо промыть, а затем обсушить бумажными полотенцами. Некоторые повара советуют не мыть ребра под проточной водой, а использовать влажные полотенца. Так мясо якобы впитает меньше жидкости и, следовательно, лучше замаринуется в дальнейшем.

После этого необходимо удалить соединительную пленку. Для этого подцепите ее ножом с вогнутой стороны ребер и аккуратно потяните вбок. Далее разделите каре на порции по паре ребер в каждой. Иногда рекомендуют сделать в мясе пару проколов вилкой: так оно впитает больше маринада.

Далее ребра необходимо смазать маринадом и оставить минимум на пару часов. Оберните их в два-три слоя фольги, не оставляя просветов, и поставьте в духовку на час. Запекают ребра при температуре 180–190 градусов. Если же вы хотите, чтобы мясо получилось максимально нежным, снизьте температуру до 160 градусов и готовьте ребра 1,5–2 часа. За 10–15 минут до завершения готовки стоит снять верхний слой фольги, чтобы ребра подрумянились.

Свиные ребрышки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринад для свиных ребрышек «с дымком»

Соевый соус — 100 мл

Копченая паприка — 2 ч. л.

Мед (сорт по вкусу) — 2 ст. л.

Чесночные зубчики — 3 шт.

Горчица в зернах — 1 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Растительное масло (желательно оливковое) — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, перец — на свой вкус

Смешайте масло, мед, томатную пасту, цитрусовый сок и соевый соус до однородности. Следом добавьте прессованные чесночные зубчики, горчичные зерна, паприку, соль и перец. Снова хорошенько перемешайте. При желании отрегулируйте вкус маринада, вмешав побольше цитрусового сока или меда. Тщательно промажьте ребрышки и оставьте под пищевой пленкой минимум на два часа.

Простой маринад со жгучей горчицей

Соль — 1 ч. л.

Жгучая горчица — 2–3 ст. л.

Соль и горчицу соедините и хорошенько перемешайте. Смажьте ребра получившейся смесью, заверните в плотный пакет и оставьте на столе на два-три часа.

Запеченные свиные ребрышки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кисло-сладкий маринад с пряностями

Мед (сорт по вкусу) — 4 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Яблочный уксус — 1 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Копченая паприка — 2 ч. л.

Чесночные зубчики — 2 шт.

Тростниковый сахар — 1 ч. л.

Лимон — 1/2 шт. (понадобится только сок)

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Молотый черный перец — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Соедините и хорошенько перемешайте мед, соевый соус и уксус (до полного растворения медовых кристаллов). Следом добавьте паприку, сахар и горчицу, снова перемешайте до однородности. Чесночные зубчики тщательно измельчите, всыпьте к готовящейся смеси. Половинку лимона выжмите, влейте сок в маринад. Следом всыпьте имбирь, снова перемешайте. Наконец, добавьте масло, всыпьте соль и перец и еще раз перемешайте. Хорошенько смажьте ребра, заверните в пакет и уберите в холодильник на шесть часов.

Маринад из кока-колы

Кока-кола — 1 л

Соль — на свой вкус

Выложите ребра в глубокую емкость и залейте колой так, чтобы она полностью покрыла мясо. Посолите. Накройте емкость пищевой пленкой, поставьте в холодильник. Теперь мясо должно мариноваться в течение ночи.

Маринованные свиные ребрышки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теперь вы знаете, как приготовить свиные ребрышки в духовке в фольге. Следуйте этим рецептам, и домашний деликатес точно порадует сочностью и насыщенным вкусом.