Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада

Свиные ребрышки любимы мясоедами со всего мира. Они не только бюджетные, но и простые в приготовлении: чтобы получить сочный деликатес, достаточно следовать несложным инструкциям. Приводим лучшие рецепты маринада для запеченных свиных ребер: от элементарных до изысканных. Вас ждут маринады:
- «с дымком»;
- со жгучей горчицей;
- кисло-сладкий с пряными нотками;
- с кока-колой.
Как приготовить свиные ребра в фольге в духовке
Первым делом подготовьте ребра. Каре необходимо промыть, а затем обсушить бумажными полотенцами. Некоторые повара советуют не мыть ребра под проточной водой, а использовать влажные полотенца. Так мясо якобы впитает меньше жидкости и, следовательно, лучше замаринуется в дальнейшем.
После этого необходимо удалить соединительную пленку. Для этого подцепите ее ножом с вогнутой стороны ребер и аккуратно потяните вбок. Далее разделите каре на порции по паре ребер в каждой. Иногда рекомендуют сделать в мясе пару проколов вилкой: так оно впитает больше маринада.
Далее ребра необходимо смазать маринадом и оставить минимум на пару часов. Оберните их в два-три слоя фольги, не оставляя просветов, и поставьте в духовку на час. Запекают ребра при температуре 180–190 градусов. Если же вы хотите, чтобы мясо получилось максимально нежным, снизьте температуру до 160 градусов и готовьте ребра 1,5–2 часа. За 10–15 минут до завершения готовки стоит снять верхний слой фольги, чтобы ребра подрумянились.
Маринад для свиных ребрышек «с дымком»
- Соевый соус — 100 мл
- Копченая паприка — 2 ч. л.
- Мед (сорт по вкусу) — 2 ст. л.
- Чесночные зубчики — 3 шт.
- Горчица в зернах — 1 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Растительное масло (желательно оливковое) — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль, перец — на свой вкус
Смешайте масло, мед, томатную пасту, цитрусовый сок и соевый соус до однородности. Следом добавьте прессованные чесночные зубчики, горчичные зерна, паприку, соль и перец. Снова хорошенько перемешайте. При желании отрегулируйте вкус маринада, вмешав побольше цитрусового сока или меда. Тщательно промажьте ребрышки и оставьте под пищевой пленкой минимум на два часа.
Простой маринад со жгучей горчицей
- Соль — 1 ч. л.
- Жгучая горчица — 2–3 ст. л.
Соль и горчицу соедините и хорошенько перемешайте. Смажьте ребра получившейся смесью, заверните в плотный пакет и оставьте на столе на два-три часа.
Кисло-сладкий маринад с пряностями
- Мед (сорт по вкусу) — 4 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Яблочный уксус — 1 ст. л.
- Дижонская горчица — 1 ст. л.
- Копченая паприка — 2 ч. л.
- Чесночные зубчики — 2 шт.
- Тростниковый сахар — 1 ч. л.
- Лимон — 1/2 шт. (понадобится только сок)
- Молотый имбирь — 1 ч. л.
- Молотый черный перец — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
Соедините и хорошенько перемешайте мед, соевый соус и уксус (до полного растворения медовых кристаллов). Следом добавьте паприку, сахар и горчицу, снова перемешайте до однородности. Чесночные зубчики тщательно измельчите, всыпьте к готовящейся смеси. Половинку лимона выжмите, влейте сок в маринад. Следом всыпьте имбирь, снова перемешайте. Наконец, добавьте масло, всыпьте соль и перец и еще раз перемешайте. Хорошенько смажьте ребра, заверните в пакет и уберите в холодильник на шесть часов.
Маринад из кока-колы
- Кока-кола — 1 л
- Соль — на свой вкус
Выложите ребра в глубокую емкость и залейте колой так, чтобы она полностью покрыла мясо. Посолите. Накройте емкость пищевой пленкой, поставьте в холодильник. Теперь мясо должно мариноваться в течение ночи.
Теперь вы знаете, как приготовить свиные ребрышки в духовке в фольге. Следуйте этим рецептам, и домашний деликатес точно порадует сочностью и насыщенным вкусом.