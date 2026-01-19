Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 20:12

Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Пицца — это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любые вкусы и предпочтения. Один из самых быстрых и легких способов приготовить пиццу дома — использовать кефир для теста.

Такой вариант подходит для тех, кто не хочет тратить время на долгие процессы и замешивание дрожжевого теста. Рассказываем, как сделать пиццу на кефире, которая будет мягкой, вкусной и с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Мука — 350 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Томатный соус — 3-4 ст. л.
  • Твердый сыр — 150 г
  • Колбаса (по желанию) — 100 г
  • Оливки — по вкусу
  • Помидоры — 1-2 шт.
  • Специи — по вкусу (орегано, базилик)

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте кефир, соль и соду. Кефир может быть как холодным, так и теплым — главное, чтобы сода начала активироваться в кислой среде.
  2. Постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая массу. Когда тесто станет упругим, добавьте растительное масло и продолжайте месить, пока оно не будет эластичным и не перестанет прилипать к рукам.
  3. Заверните тесто в пленку — и пусть отдыхает 15–20 минут.
  4. На присыпанном мукой столе раскатайте тесто в круг диаметром около 25–30 см, в зависимости от желаемого размера пиццы.
  5. Переложите тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Намажьте поверхность теста томатным соусом.
  7. Нарежьте колбасу, помидоры и оливки. Разложите их равномерно по тесту.
  8. Натрите сыр и посыпьте им пиццу сверху.
  9. Посыпьте специями по вкусу (орегано, базилик).
  10. Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.
  11. Выпекайте около 15–20 минут, пока тесто не приобретет золотистый цвет, а сыр не расплавится.
  12. После того как пицца готова, достаньте ее и дайте чуть-чуть остыть. После нарежьте на кусочки и подавайте горячей.

Советы

  • Для более хрустящей корочки можно слегка смазать края пиццы оливковым маслом перед выпеканием.
  • В качестве начинки можно использовать любые продукты по вашему вкусу — грибы, овощи, мясо.

Ранее мы поделились традиционным рецептом узбекской слоеной самсы.

