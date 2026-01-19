Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро

Пицца — это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любые вкусы и предпочтения. Один из самых быстрых и легких способов приготовить пиццу дома — использовать кефир для теста.
Такой вариант подходит для тех, кто не хочет тратить время на долгие процессы и замешивание дрожжевого теста. Рассказываем, как сделать пиццу на кефире, которая будет мягкой, вкусной и с хрустящей корочкой.
Ингредиенты
- Кефир — 250 мл
- Мука — 350 г
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Томатный соус — 3-4 ст. л.
- Твердый сыр — 150 г
- Колбаса (по желанию) — 100 г
- Оливки — по вкусу
- Помидоры — 1-2 шт.
- Специи — по вкусу (орегано, базилик)
Приготовление
- В глубокой миске смешайте кефир, соль и соду. Кефир может быть как холодным, так и теплым — главное, чтобы сода начала активироваться в кислой среде.
- Постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая массу. Когда тесто станет упругим, добавьте растительное масло и продолжайте месить, пока оно не будет эластичным и не перестанет прилипать к рукам.
- Заверните тесто в пленку — и пусть отдыхает 15–20 минут.
- На присыпанном мукой столе раскатайте тесто в круг диаметром около 25–30 см, в зависимости от желаемого размера пиццы.
- Переложите тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Намажьте поверхность теста томатным соусом.
- Нарежьте колбасу, помидоры и оливки. Разложите их равномерно по тесту.
- Натрите сыр и посыпьте им пиццу сверху.
- Посыпьте специями по вкусу (орегано, базилик).
- Разогрейте духовой шкаф до 200 °C.
- Выпекайте около 15–20 минут, пока тесто не приобретет золотистый цвет, а сыр не расплавится.
- После того как пицца готова, достаньте ее и дайте чуть-чуть остыть. После нарежьте на кусочки и подавайте горячей.
Советы
- Для более хрустящей корочки можно слегка смазать края пиццы оливковым маслом перед выпеканием.
- В качестве начинки можно использовать любые продукты по вашему вкусу — грибы, овощи, мясо.
