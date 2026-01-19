Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро

Пицца — это не только вкусное, но и универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любые вкусы и предпочтения. Один из самых быстрых и легких способов приготовить пиццу дома — использовать кефир для теста.

Такой вариант подходит для тех, кто не хочет тратить время на долгие процессы и замешивание дрожжевого теста. Рассказываем, как сделать пиццу на кефире, которая будет мягкой, вкусной и с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Мука — 350 г

Сода — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Томатный соус — 3-4 ст. л.

Твердый сыр — 150 г

Колбаса (по желанию) — 100 г

Оливки — по вкусу

Помидоры — 1-2 шт.

Специи — по вкусу (орегано, базилик)

Приготовление

В глубокой миске смешайте кефир, соль и соду. Кефир может быть как холодным, так и теплым — главное, чтобы сода начала активироваться в кислой среде. Постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая массу. Когда тесто станет упругим, добавьте растительное масло и продолжайте месить, пока оно не будет эластичным и не перестанет прилипать к рукам. Заверните тесто в пленку — и пусть отдыхает 15–20 минут. На присыпанном мукой столе раскатайте тесто в круг диаметром около 25–30 см, в зависимости от желаемого размера пиццы. Переложите тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки. Намажьте поверхность теста томатным соусом. Нарежьте колбасу, помидоры и оливки. Разложите их равномерно по тесту. Натрите сыр и посыпьте им пиццу сверху. Посыпьте специями по вкусу (орегано, базилик). Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Выпекайте около 15–20 минут, пока тесто не приобретет золотистый цвет, а сыр не расплавится. После того как пицца готова, достаньте ее и дайте чуть-чуть остыть. После нарежьте на кусочки и подавайте горячей.

Советы

Для более хрустящей корочки можно слегка смазать края пиццы оливковым маслом перед выпеканием.

В качестве начинки можно использовать любые продукты по вашему вкусу — грибы, овощи, мясо.

