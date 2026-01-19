Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 20:11

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Вак беляш: рецепт мясных пирожков из Татарстана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вак беляш — так называют миниатюрный татарский пирожок с сочной мясной начинкой. Такое блюдо станет украшением любого стола. Приготовить его проще, чем кажется, а результат приятно удивит своим вкусом домочадцев и гостей. Посмотрите наш рецепт: раскрываем все тонкости приготовления этого блюда, делимся секретами.

Что такое вак беляш?

Вак беляш — это традиционное и популярное в Татарстане блюдо. Оно представляет из себя небольшой открытый пирожок из дрожжевого теста с сочной начинкой из мяса. Название происходит от слова «вак» — так татары называют что-то маленькое, небольшого размера. А словом «беляш», или «бэлиш», тюркские народы по традиции обозначают пироги с мясом.

Расскажем об особенностях таких пирогов.

  • Размер: они отличаются небольшим размером, их удобно брать руками и есть как закуску.
  • Форма: пирожки имеют круглую форму с отверстием сверху, через которое видно начинку.
  • Начинка: классический вариант — это смесь мясного фарша (обычно говядины и баранины) с луком и картофелем. Иногда добавляют немного воды или бульона, чтобы начинка была сочной.
  • Способ приготовления: вак беляши можно жарить в масле или запекать в духовке.

Список продуктов

Берите для теста:
  • слегка подогретое молоко — 250 мл;
  • сахарный песок — 1 ст. л.;
  • пищевая соль — 1 ч. л.;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • дрожжи (сухие) — 1 ч. л.;
  • хлебопекарная мука — 500 г;
  • масло сливочное — 50 г.

На начинку рекомендуем взять:

  • фарш (говядина и баранина) — 500 г;
  • луковицы — 2-3 шт. (средние);
  • картофель — 2 шт.;
  • специи — по вкусу;
  • вода или бульон — 50 мл.

Как приготовить открытые мясные пирожки: татарский вак беляш Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговый рецепт

В достаточно глубокой емкости залейте сахарный песок и дрожжи подогретым молоком. Оставьте смесь где-то на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать. Затем вбейте туда яйцо, засыпьте соль и влейте растопленное сливочное масло. Хорошенько все размешайте.

Теперь аккуратно вводите муку, замешивая нежное и эластичное тесто. Накройте его полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час-полтора, чтобы поднялось.

Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Лук мелко нарубите. Картофель очистите и нарежьте на небольшие кубики (важно не использовать терку). Смешайте фарш с луком, картофелем, специями и влейте чуть-чуть воды или бульона для сочности.

Тесто разделите на маленькие шарики размером с крупный грецкий орех. Раскатайте каждый шарик в лепешку диаметром около 10–12 см. В центр каждой подобной лепешки положите примерно одну столовую ложку начинки. Соберите края теста к центру, оставив небольшое отверстие сверху.

Чтобы пожарить пирожки, разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Жарьте их сначала отверстием вниз до золотистой корочки, затем переверните.

Для запекания выложите беляши на противень, застеленный специальной бумагой или пергаментом. Выпекайте их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около получаса.

Готовые вак беляши подавайте горячими. Они прекрасно сочетаются с бульоном или горячим чаем.

  • Совет: чтобы начинка была по-настоящему сочной, используйте свежий фарш с умеренным содержанием жира и не жалейте лука.
  • Делимся полезной информацией о вак беляшах: время приготовления — около двух часов.

Посмотрите другой интересный рецепт на нашем сайте: маринад для говядины из кефира и лука.

