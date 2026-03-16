Рулетики с маком — любимая выпечка в Великий пост: простой рецепт, чтобы порадовать семью

Рулетики с маком — любимая выпечка в Великий пост. Эти ароматные и нежные булочки, приготовленные по простому рецепту, доказывают, что даже без яиц и молочных продуктов можно порадовать семью домашними сладостями.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл теплой воды, 50 мл растительного масла, 1,5 ч. л. сухих дрожжей, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Для начинки: 200 г мака, 4–5 ст. л. сахара или меда, 50 мл воды.

Как приготовить

Мак залейте кипятком на 30 минут, затем слейте воду и разотрите мак с сахаром и водой до получения густой массы. Для теста растворите дрожжи и сахар в теплой воде, добавьте соль и масло, всыпьте муку и замесите тесто. Дайте подойти в тепле 1 час. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, равномерно распределите маковую начинку, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Выложите на противень, дайте постоять 15 минут, выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности. Готовые рулетики можно посыпать сахарной пудрой.

