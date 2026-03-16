16 марта 2026 в 17:01

Рулетики с маком — любимая выпечка в Великий пост: простой рецепт, чтобы порадовать семью

Фото: D-NEWS.ru
Рулетики с маком — любимая выпечка в Великий пост. Эти ароматные и нежные булочки, приготовленные по простому рецепту, доказывают, что даже без яиц и молочных продуктов можно порадовать семью домашними сладостями.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл теплой воды, 50 мл растительного масла, 1,5 ч. л. сухих дрожжей, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Для начинки: 200 г мака, 4–5 ст. л. сахара или меда, 50 мл воды.

Как приготовить

Мак залейте кипятком на 30 минут, затем слейте воду и разотрите мак с сахаром и водой до получения густой массы. Для теста растворите дрожжи и сахар в теплой воде, добавьте соль и масло, всыпьте муку и замесите тесто. Дайте подойти в тепле 1 час. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, равномерно распределите маковую начинку, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Выложите на противень, дайте постоять 15 минут, выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности. Готовые рулетики можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить постные гречневые оладьи — альтернативу кашам.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю зефир со сметаной: готовлю простейший десерт из 3 ингредиентов, вкуснее мороженого
Общество
Смешиваю зефир со сметаной: готовлю простейший десерт из 3 ингредиентов, вкуснее мороженого
Шелуху — в сторону. Окунаю яйца в раствор — через 5 минут на столе яркие рубины
Общество
Шелуху — в сторону. Окунаю яйца в раствор — через 5 минут на столе яркие рубины
3 салата-быстрячка на праздничный стол! 20 минут — и оригинальные, недорогие и невероятно вкусные закуски готовы
Общество
3 салата-быстрячка на праздничный стол! 20 минут — и оригинальные, недорогие и невероятно вкусные закуски готовы
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
Общество
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской
Общество
Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской
выпечка
Великий пост
булочки
рулетики
Дарья Иванова
Дарья Иванова
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

