21 января 2026 в 04:19

«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая

Sohu: Россия показала свою жесткость при атаке украинских дронов

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Недавнее отражение массированной атаки украинских беспилотников на российскую территорию вызвало восторг в Китае. Издание Sohu считает, что эффективная работа средств противовоздушной обороны стала демонстрацией жесткой позиции Москвы.

Уничтожение дронов дало четкий сигнал миру о том, что Россия никогда не ослабит безопасность приграничных районов, — указано в сообщении.

Аналитики издания также связали массовое использование БПЛА со стороны ВСУ с общей слабостью украинской армии. Они обратили внимание, что уничтожение такого количества беспилотников наносит удар и по боевому духу противника.

Всего Минобороны России сообщило о перехвате 47 воздушных целей. Работа российских ПВО проводила в течение трех часов.

Ранее в Китае восхитились «ледяным спокойствием» России в ситуации с попыткой Польши захватить здание консульства в Гданьске, прекратившего работу. Журналисты отметили, что Варшава получила жесткий отпор со стороны Москвы. Дипломаты не открывали двери польским чиновникам, продемонстрировав жесткую уверенность в своей правоте и терпение. При этом на территории дипмиссии в момент прибытия польских представителей присутствовали люди.

