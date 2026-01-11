Просто, сытно и невероятно вкусно: запеченные баклажаны с фаршем и сыром моцарелла — тающая во рту нежность

Это блюдо — настоящая находка для сытного и при этом очень вкусного ужина. Оно сочетает в себе нежную мякоть запеченных баклажанов, сочный мясной фарш и тянущуюся аппетитную моцареллу. Приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат всегда радует: ароматная сочная запеканка, где все ингредиенты идеально дополняют друг друга, создавая гармоничный и очень необычный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных баклажана, 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 400 г консервированных или свежих помидоров, 200 г сыра моцарелла, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, сушеный орегано, растительное масло. Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните и обжарьте на масле с двух сторон до мягкости. Лук и чеснок обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и готовьте до изменения цвета. Влейте томатную пасту, добавьте измельченные помидоры, тушите 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте орегано. В форму выкладывайте слоями: баклажаны, часть мясного соуса, натертая моцарелла. Повторите слои, завершив сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой сырной корочки. Дайте немного остыть и подавайте, украсив свежей зеленью.

