Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 04:33

В РАН призвали изучить идею продления работы детских садов

Онищенко: тему работы детских садов до восьми вечера нужно дополнительно изучить

Детский сад Детский сад Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предложение о продлении работы детских садов до восьми часов вечера нужно дополнительно изучать, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, эта инициатива влечет за собой дополнительные финансовые обязательства по оплате труда воспитателей, но при этом может существенно облегчить жизнь работающим родителям.

Идея была озвучена заместителем председателя комиссии Общественной палаты Натальей Москвитиной, которая назвала существующий график устаревшим. Онищенко признал, что более длительный режим работы дошкольных учреждений позволил бы родителям спокойно зарабатывать, не испытывая постоянного стресса от спешки.

Я думаю, что это даст возможность мамам и папам в какой-то мере зарабатывать <...>. Но надо все посчитать. Потому что всему персоналу надо платить за удлиненный рабочий день. А в принципе, это идея, — указал он.

Онищенко провел аналогию с началом школьного дня в 08:30, которое также позволяет родителям совмещать работу и обязанности. Окончательное решение должно быть принято после тщательного расчета всех затрат и потенциальных социальных выгод.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что вопрос продления работы детских садов и введения гибкого графика нужно решать на уровне местного самоуправления. По ее мнению, при этом нет необходимости вносить изменения в федеральное законодательство. Парламентарий отметила, что подход к этой теме должен быть выборочным.

детские сады
РАН
Геннадий Онищенко
продление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала обязательные компоненты рациона для сияния кожи зимой
«Вспомнили»: Пушков высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии
В ГД озвучили, сколько дней могут продлиться следующие новогодние каникулы
Слухи о женитьбе, тяжелое заболевание, мнение об СВО: как живет Цискаридзе
К чему снится выпадение зуба: пугающий сон или знак судьбы?
США свернут участие в ключевых военных программах НАТО
Стало известно, кто из россиян вправе уйти на пенсию в 2026 году
ВС РФ провели успешную операцию на правом берегу Днепра
Число пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею выросло
Стоимость золота обновила исторический максимум
Назван устаревший и неэффективный способ закрепить межкомнатную дверь
Почему снится девочка: пророчества Миллера и Ванги
Алкоголики, наркоманы, извращенцы: кто довел армию Британии до распада
Раскрыто, до какого момента Трамп сможет возглавлять Совет мира
В РАН призвали изучить идею продления работы детских садов
Стало известно, как изменятся уроки по защите Родины в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.