В РАН призвали изучить идею продления работы детских садов

Предложение о продлении работы детских садов до восьми часов вечера нужно дополнительно изучать, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, эта инициатива влечет за собой дополнительные финансовые обязательства по оплате труда воспитателей, но при этом может существенно облегчить жизнь работающим родителям.

Идея была озвучена заместителем председателя комиссии Общественной палаты Натальей Москвитиной, которая назвала существующий график устаревшим. Онищенко признал, что более длительный режим работы дошкольных учреждений позволил бы родителям спокойно зарабатывать, не испытывая постоянного стресса от спешки.

Я думаю, что это даст возможность мамам и папам в какой-то мере зарабатывать <...>. Но надо все посчитать. Потому что всему персоналу надо платить за удлиненный рабочий день. А в принципе, это идея, — указал он.

Онищенко провел аналогию с началом школьного дня в 08:30, которое также позволяет родителям совмещать работу и обязанности. Окончательное решение должно быть принято после тщательного расчета всех затрат и потенциальных социальных выгод.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что вопрос продления работы детских садов и введения гибкого графика нужно решать на уровне местного самоуправления. По ее мнению, при этом нет необходимости вносить изменения в федеральное законодательство. Парламентарий отметила, что подход к этой теме должен быть выборочным.