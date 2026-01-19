Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:21

В Госдуме отреагировали на призыв продлить работу детских садов

Депутат Бессараб: вопрос продления работы детсадов должны решать местные власти

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вопрос продления работы детских садов и введения гибкого графика нужно решать на уровне местного самоуправления, заявила «Москве 24» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее мнению, при этом нет необходимости вносить изменения в федеральное законодательство. Парламентарий отметила, что подход к этой теме должен быть выборочным.

Там, где есть реальный запрос от жителей, например, в крупных городах, где дорога до детского сада занимает много времени, действительно можно рассмотреть организацию дежурных групп до 20:00. Что касается круглосуточных групп или садов с ночевкой, они могут быть актуальны для конкретных муниципалитетов с особыми условиями труда населения. При этом нужно учитывать местную специфику и запросы семей, — отметила Бессараб.

По ее словам, для реализации этой инициативы потребуется обеспечить оплату сверхурочной работы воспитателя, который будет оставаться с детьми. Расходы можно будет покрыть либо за счет целевой родительской платы, либо включив дополнительные часы в трудовые обязанности педагога с установленной доплатой. Это поможет избежать лишней нагрузки на бюджет учреждения.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Наталья Москвитина призвала продлить рабочий день детсадов до восьми часов вечера. По ее мнению, действующий график работы дошкольных учреждений серьезно устарел и не отвечает потребностям современных работающих родителей.

детсады
воспитатели
депутаты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, чем чревато для РФ вступление в Совет мира по Украине
Суд арестовал имущество экс-замглавы администрации района
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA 6 оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвые женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело об убийствах солдатами ВСУ военнопленных
Мигранты не смогут работать дворниками в одном из российских регионов
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.