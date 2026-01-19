В Госдуме отреагировали на призыв продлить работу детских садов

Вопрос продления работы детских садов и введения гибкого графика нужно решать на уровне местного самоуправления, заявила «Москве 24» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее мнению, при этом нет необходимости вносить изменения в федеральное законодательство. Парламентарий отметила, что подход к этой теме должен быть выборочным.

Там, где есть реальный запрос от жителей, например, в крупных городах, где дорога до детского сада занимает много времени, действительно можно рассмотреть организацию дежурных групп до 20:00. Что касается круглосуточных групп или садов с ночевкой, они могут быть актуальны для конкретных муниципалитетов с особыми условиями труда населения. При этом нужно учитывать местную специфику и запросы семей, — отметила Бессараб.

По ее словам, для реализации этой инициативы потребуется обеспечить оплату сверхурочной работы воспитателя, который будет оставаться с детьми. Расходы можно будет покрыть либо за счет целевой родительской платы, либо включив дополнительные часы в трудовые обязанности педагога с установленной доплатой. Это поможет избежать лишней нагрузки на бюджет учреждения.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Наталья Москвитина призвала продлить рабочий день детсадов до восьми часов вечера. По ее мнению, действующий график работы дошкольных учреждений серьезно устарел и не отвечает потребностям современных работающих родителей.