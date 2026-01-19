В России забили тревогу из-за графиков детских садов

В России следует продлить рабочий день детских садов до восьми часов вечера, заявила зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Наталья Москвитина в беседе с РИА Новости. По ее мнению, действующий график работы дошкольных учреждений серьезно устарел и не отвечает потребностям современных работающих родителей.

Сад должен работать до восьми часов [вечера] совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома, — указала собеседница агентства.

Москвитина подчеркнула, что эта проблема очень актуальна. График детских садов часто завершается раньше, чем рабочий день родителей. Даже если взрослые освобождаются около семи вечера, им еще требуется время на дорогу. Она отметила, что бабушки и дедушки сегодня тоже часто работают, и все домашние находятся на своих рабочих местах, когда садик уже закрыт. Эта временная «дыра» должна быть устранена в соответствии с законодательством и привести к единому решению, заключила Москвитина.

Ранее проведенное исследование показало, что четыре из пяти представителей поколения зумеров в России не готовы работать по стандартному графику пять дней в неделю с двумя выходными. Среди ключевых факторов, влияющих на выбор работы, респонденты выделили уровень заработной платы (35%), возможность профессионального роста (32%), отношения с коллективом (28%), возможность удаленной работы (30%), а также гармоничный баланс между личной жизнью и работой (20%).