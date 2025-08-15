Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:35

Российские зумеры отказались работать по «традиционному» графику

Представители поколения Z отказались работать пять дней в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре из пяти представителей поколения зумеров не готовы работать по традиционному графику 5/2, передает Lenta.ru. Опрос проводился в 17 городах России среди 1221 респондента в возрасте от 18 до 28 лет.

В числе ключевых критериев, которые влияют на выбор места работы, участники опроса выделили следующие: уровень заработной платы (35%), возможность профессионального развития (32%), взаимоотношения с коллегами (28%), возможность работать удаленно (30%) и гармоничное сочетание работы и личной жизни (20%).

Молодые люди стремятся к независимости и возможности самостоятельно планировать свой рабочий график. 38% респондентов отметили, что деньги и премии являются для них основным стимулом, 37% указали на важность самостоятельности и свободы, а 23% — на чувство удовлетворения от работы. Только 17% опрошенных считают карьерный рост основным фактором мотивации.

Лишь 17% участников опроса предпочитают работать по стандартному графику с 9:00 до 18:00. Молодые люди проявляют интерес к гибкому графику с возможностью самостоятельно определять время работы (31%) и проектной деятельности (19%).

По мнению 41% респондентов, идеальная продолжительность рабочего дня не должна превышать восемь часов. Почти треть опрошенных (36%) хотели бы работать всего два–четыре часа в день. Половина опрошенных считает, что путь до рабочего места не должен занимать более 60 минут, если деятельность не предполагает дистанционный формат.

Ранее сообщалось, что представители поколения Z начали массово отказываться от подписок на музыкальные стриминговые сервисы в пользу традиционных MP3-плееров. Ключевым фактором стало значительное увеличение стоимости ежемесячных платежей.

