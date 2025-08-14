Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зумеры возвращают моду на древние MP3-плееры в знак протеста

DM: молодежь отказывается платить за Spotify и переходит на MP3-плееры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители молодого поколения, известные как поколение Z или зумеры, массово отказываются от подписок на музыкальные стриминговые сервисы, передает Daily Mail. Они все чаще делают выбор в пользу традиционных MP3-плееров.

Ключевым фактором изменений послужило значительное увеличение стоимости ежемесячных платежей. Индивидуальная премиум-подписка на Spotify в Великобритании стоит почти 12 фунтов стерлингов в месяц (около 1300 рублей), а это 145 фунтов стерлингов в год (15 570 рублей), тогда как простые MP3-плееры с 2000 песнями продаются за 20 фунтов стерлингов (2147 рублей). Любители музыки могут выбрать постоянное владение музыкой вместо ежемесячных платежей.

Новый тренд активно вирусится в соцсетях. Блогеры публикуют видео, демонстрируя свои MP3-плееры и высказывая недовольство высокими ценами на стриминговые сервисы.

Пользователи жалуются не только на цены услуг, но и на то, что даже после покупки подписки им приходится сталкиваться с рекламой. Специалисты связывают это с тем, что люди устали от просмотра контента в интернете и хотят иметь реальные вещи.

Ранее психолог объяснил причины популярности песен из прошлых десятилетий среди молодежи. По его словам, ностальгия и вирусные видео в интернете способствуют возрождению интереса к старым композициям. Через 20–30 лет, считает эксперт, современные хиты могут стать частью ушедшей эпохи и также обрести новых слушателей.

