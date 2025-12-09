Приметы 9 декабря — Юрий Холодный: волков бояться — в лес не ходить?

9 декабря верующие вспоминают легендарного Георгия Победоносца, особо почитаемого в нашей стране святого. В народе этот день известен как Егорий Зимний, Юрий Холодный или просто Юрьев день. Такое разнообразие названий связано с тем, что имена Георгий, Юрий, Егор близкие друг другу.

Это очень важная дата, поскольку она служила временным ориентиром для крестьян — до этого дня разрешался переход к другому помещику. На Руси говорили: «На Юрья не только медведь ложится в берлогу, но и вода замерзает до дна». Считалось, что «Юрий мостит» — устанавливает зиму, и с этого дня морозы крепчают.

Погодные приметы в Юрьев день, 9 декабря

Если к 9 декабря уже лежал глубокий снег, а на реках становился крепкий лед, это сулило хороший урожай будущего года.

Сильный мороз называли «волчий заморозок». Лютый мороз предсказывал суровую, долгую зиму. Считалось: «Егорий с мостом, Никола (19 декабря) с гвоздем».

Северный ветер обещал сильные морозы. А вот теплый бриз с юга предвещал мягкую зиму с частыми оттепелями.

Если с утра все покрыто инеем — это к доброму урожаю овса в следующем году.

Если на Егория метель, то на Масленицу тоже будет метель, а пчелы будут хорошо роиться.

Теплая погода предсказывала раннюю, но суровую весну с заморозками..

Приметы о зверях и птицах в Юрьев день, 9 декабря

Волки выли близ деревни — к лютым морозам или буре. А если они приближались к деревням — жди голода и сильных морозов. Георгия Победоносца считали заступником от волков. В то же время наши предки верили, что он покровительствовал даже этим животным, поэтому иногда святого изображали верхом на волке.

Георгий Победоносец — заступник волков? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать в Юрьев день, 9 декабря

Ходить в лес. День считался очень опасным для путников из-за волков, которые, по поверьям, находились под покровительством святого Егория

Бегать по льду. Считалось, что бег по льду мог привлечь трудности в жизни.

Давать или брать в долг. Верили, что деньги не вернутся, а должник обречет себя на финансовые трудности.

Смотреть в отражения (зеркала, воду). По поверью, можно было потерять жизненную энергию и заболеть.

Обижать или пугать домашних и диких животных.

Что можно делать в Юрьев день, 9 декабря

Главный обряд дня — защита домашнего скота от хищников и болезней. Хозяева окуривали хлева дымом трав или смолой, а также молились святому Георгию.

Еще на Руси в этот день заколачивали окна и обивали двери войлоком, готовясь к сильным морозам. В этот день, верили наши предки, было легко помириться со старым другом или родственником, наладить отношения.

Также в Юрьев день было принято завершать все годовые сделки и расчеты. До отмены крепостного права на Руси в этот день, за неделю до и после, крестьяне могли перейти от одного помещика к другому («Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — поговорка о разочаровании от отмены этого права). Поэтому день ассоциировался с расчетами.

