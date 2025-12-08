Песков высказался об итогах переговоров США и Украины Песков: Москва не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде

Москва пока не знает, чем завершились переговоры США и Украины во Флориде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, только после появления информации на этот счет станет ясно, куда двигаться дальше.

Пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше, — сказал Песков.

Речь идет о переговорах, прошедших с 4 по 5 декабря. Делегацию США возглавили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

По данным телеканала ABC News, в ходе переговоров во Флориде делегации США и Украины коснулись вопроса замороженных активов России. Беседа также была посвящена другим важным аспектам двусторонних отношений.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что делегация Украины, прибывшая в США, последние несколько дней активно работала с представителями американского президента Дональда Трампа. Он уточнил, что задачей Киева было получить от Вашингтона «полную информацию» о беседе в Москве. Умеров пообещал доложить об итогах переговоров украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.