ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 23:12

Песков высказался об итогах переговоров США и Украины

Песков: Москва не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва пока не знает, чем завершились переговоры США и Украины во Флориде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, только после появления информации на этот счет станет ясно, куда двигаться дальше.

Пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше, — сказал Песков.

Речь идет о переговорах, прошедших с 4 по 5 декабря. Делегацию США возглавили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

По данным телеканала ABC News, в ходе переговоров во Флориде делегации США и Украины коснулись вопроса замороженных активов России. Беседа также была посвящена другим важным аспектам двусторонних отношений.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что делегация Украины, прибывшая в США, последние несколько дней активно работала с представителями американского президента Дональда Трампа. Он уточнил, что задачей Киева было получить от Вашингтона «полную информацию» о беседе в Москве. Умеров пообещал доложить об итогах переговоров украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Дмитрий Песков
переговоры
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо «захлопнулось» над Краснодаром
Песков высказался об итогах переговоров США и Украины
НОК Украины требует отстранить российских фигуристов от Олимпиады-2026
Долина спела после скандала, Киркоров блистал стразами: все о «Песне года»
Фон дер Ляйен назвала ключевой акт защиты Евросоюза
Стало известно имя нового генконсула России в Стамбуле
Путин продлил согласование резидентами РФ в ЦБ покупок долей за рубежом
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа до конца года
Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»
Крыса запрыгнула в квартиру россиян через окно и попала на видео
Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке
В Японии назвали число пострадавших от землетрясения
Футболисту Мостовому вручили награду за победу в премии «Джентльмен года»
Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса
Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов
Путин обновил состав Совета по правам человека
ОНФ предложил новый подход психологической поддержки участников СВО
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Россия

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.