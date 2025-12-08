ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 11:30

Умеров раскрыл детали беседы делегаций Украины и США

Умеров пообещал доложить Зеленскому об итогах встречи с Уиткоффом и Кушнером

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Делегация Украины, прибывшая в США, последние несколько дней активно работала с представителями американского президента Дональда Трампа, написал в Telegram-канале секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По его словам, задачей Киева было получить от Вашингтона «полную информацию» о беседе в Москве. Умеров пообещал доложить об итогах переговоров украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины, — говорится в сообщении.

Речь идет о переговорах, прошедших с 4 по 5 декабря. Делегацию США возглавили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

По данным телеканала ABC News, в ходе переговоров во Флориде делегации США и Украины коснулись вопроса замороженных активов России. Беседа также была посвящена другим важным аспектам двусторонних отношений.

