США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах

США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах ABC News: США и Украина обсудили судьбу замороженных российских активов

В ходе переговоров во Флориде делегации США и Украины коснулись вопроса замороженных Западом активов России, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленный источник. Беседа также была посвящена другим важным аспектам двусторонних отношений.

По информации источника, стороны рассматривали несколько значимых тем. Среди них фигурировали предоставление Киеву гарантий безопасности и тема возможного проведения на Украине выборов в обозримом будущем.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, судьбу многомиллиардных российских активов, замороженных западными странами, а также возможные выборы на Украине. Вопрос замороженных активов был «ключевым» для россиян, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома пояснил, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.