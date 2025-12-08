ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:06

США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах

ABC News: США и Украина обсудили судьбу замороженных российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В ходе переговоров во Флориде делегации США и Украины коснулись вопроса замороженных Западом активов России, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленный источник. Беседа также была посвящена другим важным аспектам двусторонних отношений.

По информации источника, стороны рассматривали несколько значимых тем. Среди них фигурировали предоставление Киеву гарантий безопасности и тема возможного проведения на Украине выборов в обозримом будущем.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, судьбу многомиллиардных российских активов, замороженных западными странами, а также возможные выборы на Украине. Вопрос замороженных активов был «ключевым» для россиян, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома пояснил, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

США
Украина
Россия
переговоры
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОДКБ договорились о совместном использовании нового оружия
Названо количество убитых и изнасилованных жертв мигрантов
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.