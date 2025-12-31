Гладков раскрыл масштабы атаки ВСУ на Белгородскую область

Более 60 беспилотников Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его информации, больше всего БПЛА сбили в Шебекинском округе, там уничтожили 21 вражеский дрон. Погибли три мирных жителя, 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 21 беспилотником, 14 из которых сбиты и подавлены, — написал Гладков.

В Белгородском округе, отметил губернатор, сбили пять беспилотников. Еще три дрона атаковали Борисовский округ, восемь — Валуйский, один — Вейделевский, два — Волоконовский и Красногвардейский, 11 — Грайворонский и девять — Краснояружский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над регионом был уничтожен 21 беспилотник. Дроны нейтрализованы в семи районах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Истре и Чехове. Обломки одного дрона упали в деревне Пагубино, ранив мужчину 57 лет в спину и руку. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.