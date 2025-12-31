Украине отказали в поблажках по углеродному налогу Евросоюз отказал Украине в освобождении от CBAM

Евросоюз не пошел навстречу Украине, попросившей сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), пишет Financial Times. Он вступает в силу 1 января 2026 года. ЕС заставит платить за углеродный след от товаров из других стран, чтобы защитить свою промышленность и климат.

Украина просила сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев, — говорится в материале.

Против введения налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу также выступают Индия, Китай и Бразилия. Они называют механизм односторонней торговой мерой и считают, что его вводят под предлогом защиты экологии.

Ранее доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев предположил, что Украину ждет стагнация и развал агропромышленного комплекса. Брюссель дал Киеву понять, что не собирается продлевать режим беспошлинного ввоза продукции с Украины в Европу. Известно, что Евросоюз вводит пошлины на импорт украинской продукции, сокращая квоты на мясо птицы, сахар и кукурузу.