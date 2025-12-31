Рубио вспомнил «Крестного отца» на встрече с Лавровым Рубио процитировал «Крестного отца» на встрече с Лавровым в Эр-Рияде

Госсекретарь Марко Рубио процитировал легендарного мафиозного босса Вито Корлеоне из культового фильма «Крестный отец» на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 18 февраля в Эр-Рияде, передает The New York Times (NYT). Речь идет о фразе: «Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».

С помощью этой реплики Рубио хотел донести до российской делегации, что ядерные державы должны контактировать. При этом «обычно хмурый» Лавров улыбнулся, — пишет издание.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупостью года заявление президента Финляндии Александра Стубба о якобы одержанной страной «победе» над Советским Союзом в 1944 году. Она сравнила Финляндию с маятником — страна никак не могла определиться, какую сторону истории занимать.

Ранее Рубио пошутил, что «Итоги года» президента России Владимира Путина могут отвлечь внимание американских СМИ от его собственной пресс-конференции. Он также с иронией прокомментировал формат мероприятия российского лидера.