Захарова назвала самое глупое высказывание Запада в 2025 году Захарова назвала слова Стубба о победе Финляндии над СССР глупостью 2025 года

Заявление президента Финляндии Александера Стубба о якобы одержанной страной «победе» над Советским Союзом в 1944 году стало глупостью года, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так в эфире Радио Sputnik она ответила на вопрос о том, какое заявление западных лидеров шокировало ее более всего в уходящем году.

По степени какой-то неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз, что ли, победили, или что они там сделали. Когда они кого победили? — задалась вопросом Захарова.

Она сравнила Финляндию с маятником — страна никак не могла определиться, какую сторону истории занимать. По словам Захаровой, только благодаря СССР страна встроилась в правильные рамки, что позвонило ей несколько десятилетии не позорно существовать.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич заявил, что Финляндия победила СССР по такой же логике, по которой она победила в войне Рима и Карфагена. По его словам, Хельсинки получил независимость благодаря России.