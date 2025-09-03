Политолог высмеял заявление Стубба о победе Финляндии над СССР

Финляндия победила СССР по такой же логике, в которой она победила в войне Рима и Карфагена, заявил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич. Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о победе Хельсинки над СССР во Второй мировой войне. По его словам, Хельсинки получил независимость благодаря России.

Финляндия по такой же логике победила в Первой мировой, в русско-японской, во франко-прусской войне. И в войне Рима и Карфагена тоже победила Финляндия. Только она никогда не смогла бы получить государственность, за исключением единственно возможного случая: сначала русский царь подарил фактически конфедеративный статус с основной частью Российской империи. А затем Советский руководитель [Владимир] Ленин подарил ей статус независимого государства, — заявил Межевич.

Эксперт рассказал, что его дед принимал активное участие в советско-финской войне и, по словам фронтовика, финны по жестокости «были впереди немцев». А быть впереди немцев по жестокости во Второй мировой — не очень просто, отметил политолог.

Ранее финский президент заявил, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку смогла сохранить независимость. Он добавил, что Киев сейчас находится в более выгодном положении, чем разрушенная и лишенная внешней поддержки Финляндия того времени. Кроме того, у украинских властей есть союзники, которые помогают с обеспечением гарантий безопасности и оказывают экономическую поддержку, указал Стубб.