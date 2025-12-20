Названа самая эффективная госструктура России за 2025 год Самой эффективной госструктурой России за 2025 год стал Кремль

В 2025 году рейтинг эффективности государственных структур России возглавил Кремль, который набрал 89% голосов, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Исследование проводил Telegram-канал «Пул Telegram», а также отечественная площадка The World Inform.

На втором месте по эффективности находится МВД России (89%), на третьем МИД РФ (87%). В середину рейтинга попали Генеральная прокуратура России (74%), Минздрав России (73%) и Верховный суд (68%). Аутсайдерами, замыкающими список, стали Росрезерв (11%), Росстандарт (9%) и Росавиация (8%).

Коэффициент эффективности формируется на основе данных искусственного интеллекта и экспертной оценки по ряду критериев. В их число входят результативность выполнения задач, анализ тональности упоминаний в сети (соотношение негативных и позитивных оценок), качество коммуникации пресс-служб в соцсетях, медиаактивность, развитие официальных информационных ресурсов и размер аудитории верифицированного сообщества во «ВКонтакте». Итоговый показатель выводится как среднее значение по всем метрикам.

Ранее стало известно, что число жалоб в приемную президента России Владимира Путина сократилось после запрета анонимных обращений в госструктуры. Число обращений упало с тех пор, когда пользователей стали просить авторизоваться на «Госуслугах».