Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов МО: ВС России освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР

ВС РФ освободили населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в Министерстве обороны России. Соответствующие задачи были выполнены подразделениями группировок войск «Север» и «Центр».

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области. <…> Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее командир штурмовой группы мотострелкового батальона ЮВО Наран Очир-Горяев сообщил, что наибольшую трудность при освобождении Северска представляло скрытное передвижение. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным старший лейтенант пояснил, что для этого войскам требовалось действовать небольшими отрядами.

Кроме того, российский лидер заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время входят в число наиболее боеспособных на планете. Глава государства связал этот прогресс с развитием и принятием на вооружение современных видов техники, в том числе стратегических комплексов.