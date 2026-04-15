Британия стала посмешищем для Европы: российский фрегат унизил Стармера

Проход российского фрегата «Адмирал Григорович» с двумя нефтяными танкерами через Ла-Манш показал бессилие британского флота, который со стороны наблюдал за морским караваном, не предпринимая никаких попыток его остановить. Политический обозреватель кандидат исторических наук Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему Лондону нечего противопоставить Москве и как некогда великая морская держава превратилась в посмешище для всей Европы.

Пощечина британской короне

Беспрепятственный проход танкеров Universal и Enigma в сопровождении фрегата ВМС РФ «Адмирал Григорович» через Ла-Манш 9 апреля произвел настоящий фурор в западной прессе. Обозреватели The Telegraph сообщили, что британский военный корабль «просто наблюдал» за российскими судами, не предпринимая никаких действий, хотя премьер Кир Стармер до этого угрожал так называемому теневому флоту задержаниями. В Daily Express и вовсе пришли к выводу, что Владимир Путин «унизил» Стармера, отправив корабль ВМФ через Ла-Манш.

«Перехватить» российскую судоходную процессию должен был танкер-заправщик RFA Tideforce. Кого и как в теории он мог бы задержать, остается только догадываться: скорее всего, королевский флот отправил наблюдать за российским фрегатом именно это судно, поскольку оно относительно новое — Tideforce спустили на воду в 2017 году. При этом многие британские военные суда ходят по морю еще с 1980-х.

Поэтому столь острая реакция прессы на случившееся вполне объяснима: вальяжный марш российских судов по Ла-Маншу ударил в одну из болевых точек Соединенного Королевства — обветшалый и деградирующий военный флот.

Кир Стармер

Что случилось с британским флотом

По данным Министерства обороны Великобритании, к началу марта 2026 года флот Его Величества насчитывал 51 судно, включая 13 эсминцев, семь фрегатов и два авианосца, а также 10 подводных лодок. На тот момент три эсминца находились в ремонте, а один фрегат подлежал списанию. Из пяти числящихся на балансе атомных субмарин класса Astute на ходу была только одна.

Что касается авианосцев, то, если проследить их историю с момента спуска на воду, создается ощущение, будто они вообще не вылезают из ремонтных доков. HMS Queen Elizabeth сломался практически сразу после передачи войскам в 2017 году. HMS Prince of Wales, введенный в эксплуатацию в 2019-м, первый раз отправился на ремонт уже спустя год, а затем несколько раз попадал в аварии в 2022 и 2024 годах. В 2025-м оказалось, что судно не способно к боевому развертыванию без помощи союзников по НАТО, поскольку у Британии не хватает для него военных кораблей сопровождения, вспомогательных судов и моряков.

Кстати, с личным составом у королевского флота отдельная беда. По данным The Telegraph, его «хронической» проблемой оказалась наркомания. Только с 2018 по 2024 год следы запрещенных веществ были выявлены в крови 175 подводников, при этом более 50 из них поймали в состоянии наркотического опьянения непосредственно при выполнении служебных обязанностей.

Моряков с надводных судов, вероятно, уже никто и не считает. К тому же они несут куда меньшую опасность для окружающих — ведь, как мы помним, изрядное количество кораблей ВМС большую часть времени простаивает в доках.

HMS Prince of Wales

«Нож в спину» от французов

На самом деле случившееся в Ла-Манше — не единственный скандал, в который угодил британский королевский флот этой весной. В конце марта ВС Ирана обстреляли военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, которую Лондон предоставил США для «ограниченных оборонительных операций». В Британии атаку назвали «угрозой национальной безопасности», но больше ничего не предприняли. Видимо, потому, что в этот момент ракетный эсминец HMS Dragon, который должен был защищать интересы королевства на Ближнем Востоке, спешно отчалил на Кипр — чинить очередную поломку. Минобороны сослалось на «техническую проблему со снабжением водой», однако ливанская «Хезболла» позже показала видео с моментом своего удара по кораблю.

Если же вернуться к позору в Ла-Манше, то еще одним показательным моментом стало гробовое молчание Франции на появление в проливе российского военного корабля. Конфликты из-за этой водной артерии между Лондоном и Парижем длятся столетиями — и хотя прежде Пятая республика предпринимала попытки задержаний российских судов, то на этот раз скромно сделала вид, что она «не при делах». Впрочем, и ее способности ответить вызывают большие сомнения. Единственный французский авианосец типа «Шарль де Голль» в отличие от британских аналогов более или менее на ходу, но уже больше месяца барражирует в Средиземном море, опасаясь входить в ближневосточные воды. Франция боится потерять это судно, хотя ему и готовится замена стоимостью €10 млрд.

Ситуация в Ла-Манше показала реальное соотношение сил, а также неспособность Британии и Франции пойти на прямую эскалацию с РФ. И сколько бы Стармер ни кричал о готовности противостоять «теневому флоту», в реальности ответить российскому военному конвою он ничего не может — нет ни судов, ни вменяемых экипажей, ни денег на модернизацию флота, а скоро, вполне возможно, не будет и топлива.

