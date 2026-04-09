В Британии рассказали, как Путин «унизил» Стармера

Express: Путин поставил на место Стармера российским фрегатом в Ла-Манше

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Lauren Hurley/No.10 Downing Str/Global Look Press
Президент России Владимир Путин поставил британского премьер-министра Кира Стармера на место, отправив ракетный фрегат «Адмирал Григорович» в Ла-Манш, пишет британская газета Daily Express. По мнению обозревателя издания, российский лидер таким образом бросил вызов главе британского правительства.

Путин унизил Стармера, отправив фрегат <…> через Ла-Манш, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Григорович» 8 апреля провел через Ла-Манш два танкера под санкциями Великобритании, несмотря на риск задержания. Британский корабль лишь наблюдал за судами и не вмешивался в их движение. Речь шла о танкерах Universal и Enigma. В обратном направлении в тот же день прошли еще два санкционных судна.

До этого министр обороны Бельгии Тео Франкен проинформировал, что его страна при поддержке Франции перехватила танкер, якобы связанный с Россией, и направила его в порт Зебрюгге на побережье Северного моря. Операцию назвали «Синий нарушитель».

После этого представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что санкции против российских судоходных компаний и объявление перевозивших российские углеводороды судов «теневым флотом» нарушают международное право. Дипломат ссылалась на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

