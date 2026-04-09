Актер Михайлов бродил по подвалам, британцы испугались ВМС РФ: что дальше

Актер Александр Михайлов признался, что ходил по «злачным местам», десятки человек пришли проститься с убитой в Прикамье учительницей, Великобритания разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зачем звезда фильма «Любовь и голуби» бродил по подвалам?

Актер Александр Михайлов рассказал, что ходил по «злачным местам» с режиссером Владимиром Меньшовым для подготовки к роли Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби». Как отметил артист, вначале ему объявили, что он не подходит на роль.

«И он (Меньшов. — NEWS.ru) мне сказал: „Пойдем с тобой по злачным местам, поищем характер“. Мы долго ходили по каким-то подвальным заведениям. Иногда он показывал мне каких-то персонажей со словами: „Смотри, какой характер интересный. Такой неряшливый. Видно, что денег нет. Взгляд такой странный, своеобразный“. Я сказал Меньшову: „Володя, я из Сибири, из Забайкалья. У меня там сплошь непростые характеры. Я среди них вырос. Я постараюсь тебя убедить“», — рассказал Михайлов.

Актер подчеркнул, что самостоятельно разработал некоторые черты внешности персонажа, например сутулость и щербинку в зубах. По его словам, таким образом на экране удалось сгладить разницу в возрасте с партнершей по съемкам Ниной Дорошиной.

Актриса Мирослава Михайлова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее дочь Михайлова Мирослава рассказала, что ее часто «дразнили и тюкали» за принадлежность к знаменитой фамилии не только сверстники, но и посторонние люди, пытаясь обвинять в «родственном блате». По ее словам, из-за такой критики она закрылась и старалась не афишировать родство со знаменитым актером.

«Очень много боев, преодолений, сомнений — приходишь на пробы и стараешься, чтобы никто не узнал, кто ты такая. Потому что маленькая, глупенькая, привыкла, что тебя начинают дразнить и тюкать. И начинаешь говорить, что просто фамилия, никакого отношения не имею [к известному актеру]. По своей глупости детской так делала», — призналась Мирослава.

Лишь спустя годы она осознала, что родства надо не стыдиться, а гордиться им. Нет ничего плохого в том, чтобы продолжить актерскую династию, главное — работать честно и с максимальной самоотдачей, отметила девушка.

«Только спустя годы приходит осознание себя и мира вокруг, понимаешь, что это невероятное чудо, и благодарность. Михайловых очень много, и актрис Михайловых — тоже. Но именно Михайловых из нашего рода — я и еще есть сестра старшая, и мы должны нести [фамилию] с гордостью, благодарностью и уважением, что я наконец-то сейчас делаю», — резюмировала Михайлова.

Утопающий в цветах гроб и горькие слезы: в Прикамье простились с убитой учительницей

Прощание с учительницей школы № 5 города Добрянки Олесей Багутой прошло в Пермском крае утром 9 апреля. Траурная церемония состоялась во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Проводить педагога в последний путь пришли около 200 человек, в том числе родственники, друзья и коллеги.

Зал утопал в цветах: рядом с гробом лежали букеты красных, розовых и белых роз, а также гвоздик, вокруг стояли большие траурные венки. Многие из присутствующих не смогли сдержать слез. Люди собрались, чтобы выразить соболезнования и попрощаться с человеком, который посвятил жизнь обучению и воспитанию детей. Одна из жительниц Добрянки рассказала, что Багута была красивой и доброй женщиной, сочетая в себе интеллигентность и простоту в общении.

Прощание с педагогом Олесей Багутой Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Такая красивая женщина, такая добрая. Была такая поразительно интеллигентная и простая одновременно», — отметила она.

И. о. министра образования и науки Пермского края Анастасия Парфенова выразила родным и близким педагога соболезнования от лица губернатора и правительства региона. По ее словам, все учительское сообщество потрясено случившейся трагедией.

«С каждой минутой нам все тяжелее и тяжелее, потому что жестокость в отношении прекрасного человека, которым была Олеся Петровна, заставляет нас чувствовать свое бессилие. Нам предстоит проделать огромную работу для того, чтобы этого нигде больше не повторилось», — подчеркнула Парфенова.

Девятиклассник напал на своего классного руководителя утром 7 апреля на крыльце школы. Он нанес Багуте несколько ударов кухонным ножом, предположительно, из-за того, что она не допустила его к экзамену. 56-летняя женщина скончалась в больнице.

Нападавшему назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Как отметил адвокат Леонид Исаев, 17-летнему школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

«Адмирал Григорович» провел танкеры через Ла-Манш под носом у британцев

Российский фрегат «Адмирал Григорович» 8 апреля провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски возможного задержания. По данным источников, британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

Речь идет о танкерах Universal и Enigma, которые следовали в сторону Плимута. В тот же день в обратном направлении прошли еще два санкционных танкера — Desert Kite и Kousai.

Представитель МИД России Мария Захарова тем временем заявила, что введение санкций против судоходных компаний РФ и объявление перевозивших российские углеводороды судов «теневым флотом» России нарушают международное право. Дипломат сослалась на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Российский фрегат «Адмирал Григорович» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

«Внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под российским флагом, объявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким „теневым флотом“ — все это является нарушением международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — подчеркнула она.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в свою очередь выразил мнение, что Лондон заплатит «очень высокую цену» за попытки захвата или блокировки судов. Поводом для его высказывания стали планы правительства Британии разрешить военным подниматься на борт кораблей так называемого теневого флота России. Дипломат подчеркнул, что введение ограничений в стратегически важных проливах является опасным прецедентом, который подорвет международное право и стабильность морских перевозок.

«Хватит ли у Лондона сил и безрассудства, чтобы пойти на это? Наверное, да. Расслабляться и думать, что британцы ничего не могут без США, было бы неправильно. Вопрос в цене, которую Лондону придется заплатить за попытку. Она может оказаться очень высокой», — резюмировал Келин.

Читайте также:

Гибель краснодарца, пожар на нефтебазе, «Баба-яга»: ВСУ атакуют РФ 9 апреля

Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале

Жалуется на адвоката: златоустовский маньяк не смог оспорить пожизненное

Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника