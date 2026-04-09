Гибель краснодарца, пожар на нефтебазе, «Баба-яга»: ВСУ атакуют РФ 9 апреля

В ночь на 9 апреля над РФ сбили почти 70 украинских беспилотников. В Краснодарском крае в результате налета БПЛА погиб мужчина, а под Брянском пострадала мирная жительница. В Херсонской области произошел масштабный блэкаут. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля ликвидировали 69 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Азовского моря.

В частности, дроны противника ликвидировали над Курской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем. Еще один украинский БПЛА был уничтожен над Азовским морем, уточнили в Минобороны.

В селе Молдаванском Крымского района упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Жертв и разрушений не было зафиксировано. На одной из улиц произошло небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали. На месте инцидента работали оперативные и специальные службы.

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома. Обошлось без пострадавших.

ПВО ВС РФ

Кто погиб и пострадал в результате атак украинских беспилотников на регионы РФ

В Краснодарском крае ПВО отразила атаку беспилотников, в результате которой погиб один человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В момент нападения мужчина находился на балконе многоквартирного дома в поселке Саук-Дере Крымского района.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал Кондратьев.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в Крымске на территории нефтебазы в результате падения обломков беспилотников пострадали три человека, двоих госпитализировали. Возникшее возгорание было ликвидировано к утру.

«К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России», — говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района, заявил глава Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадала мирная жительница, ее госпитализировали.

«Киевский режим продолжает совершать подлые преступления против мирных граждан. Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск», — подчеркнул губернатор.

В Херсонской области все округа полностью или частично остались без электроснабжения после обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. На местах ЧП работают энергетики и аварийные службы.



Как украинский дрон «Баба-яга» попытался убить мирного жителя в ДНР

ВСУ попытались убить жителя Красноармейска в ДНР за то, что он спас трех тяжелораненых российских бойцов. Мужчина рассказал журналистам, что дрон «Баба-яга» сбросил на его дом шесть мин. К тому времени раненых успели эвакуировать, а мужчина перебрался в подвал, что спасло его от гибели.

«Из-за того, что помогал [ВС РФ], что много ребят приходило, точка была намеченная, и „Баба-яга“, видать, высекла, куда прилетать», — отметил местный житель.

