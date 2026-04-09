Раскрыты последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Крымске Три человека пострадали при падении обломков БПЛА в Крымске

Три человека пострадали в результате падения обломков беспилотников на территории нефтебазы в Крымске, двоих госпитализировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Возникшее после инцидента возгорание было ликвидировано к утру.

В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое к утру ликвидировали. К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее Белгородская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников: за прошедшие сутки по территории региона было выпущено 112 БПЛА. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В Березовке в результате взрыва дрона погиб мужчина.

До этого сообщалось, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей. Глава города Андрей Кравченко уже осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры.