06 апреля 2026 в 11:27

Стало известно число пострадавших при ударах ВСУ по Новороссийску

Число пострадавших при украинской атаке на Новороссийск выросло до 10 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новороссийск в ночь на 6 апреля увеличилось до 10 человек, включая троих детей, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. После снятия угрозы начались восстановительные работы.

Глава города осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах.

К сожалению, есть пострадавшие, поговорил с главным врачом городской больницы о состоянии пациентов. Всего 10 человек получили травмы, еще двое обратились утром в больницы. Все они находятся под пристальным вниманием специалистов, им оказывают необходимую медицинскую помощь, — написал Кравченко.

Ранее оперштаб Краснодарского края опубликовал кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске. На записи видно сгоревшую дотла квартиру и работу оперативных служб.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Новороссийске трое человек получили травмы после падения обломков беспилотника во дворе жилого дома. По версии источника, осколками также были повреждены припаркованные автомобили.

Регионы
ВСУ
Новороссийск
БПЛА
