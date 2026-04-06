Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек

Telegram-канал Baza сообщил, что в Новороссийске трое человек получили травмы после падения обломков беспилотника во дворе жилого дома. По версии канала, осколками также были повреждены припаркованные автомобили. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как пишет Baza, троих пострадавших увезли на скорой помощи. По сообщению канала, состояние пострадавших уточняется.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку из 30 беспилотников над промзоной Кстовского района. Из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько частных домов.