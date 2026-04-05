Объекты ЛУКОЙЛа загорелись после атаки дронов Два объекта ЛУКОЙЛа под Нижним Новгородом пострадали при атаке БПЛА

Силы ПВО отразили массированную атаку из 30 беспилотников над промзоной Кстовского района, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа.

Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько частных домов. По словам главы региона, пожары уже локализованы, а специалисты оперативно восстанавливают подачу электричества жителям.

Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет, — добавил губернатор.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на объекте началось безопасное выгорание из перекрытой трубы. Всего над регионом ликвидировали 19 беспилотников, никто не пострадал.

До этого украинские войска нанесли удар дронами по частному сектору в селе Михайловка в Луганской Народной Республике, что привело к трагической гибели целой семьи. В результате обстрела в одном из жилых домов вспыхнул пожар, унесший жизни трех человек.