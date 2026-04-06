Гладков рассказал об одной из самых масштабных атак на Белгородскую область

Гладков рассказал об одной из самых масштабных атак на Белгородскую область Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ

Белгородская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников: за прошедшие сутки по территории региона было выпущено 112 БПЛА, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, под удар попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В Березовке в результате взрыва дрона погиб мужчина.

В Борисовском округе село Березовка подверглось атакам четырех беспилотников. В результате удара дрона погиб мужчина — доброволец народной дружины. Повреждена надворная постройка, — отметил он.

Еще один мирный житель получил ранения в селе Ивановская Лисица. Масштаб разрушений затронул как частный сектор, так и промышленную инфраструктуру региона. По данным губернатора, осколками и прямыми попаданиями повреждены многоквартирный дом, шесть частных домовладений, два предприятия и семь автомобилей.

Самым интенсивным атакам подверглись Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа, где в общей сложности зафиксировано более 60 прилетов. Всего средствам ПВО и РЭБ удалось сбить и подавить 64 вражеских аппарата.

Утром 6 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.