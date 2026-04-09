Подстава ВСУ с F-16 и продолжение переговоров: новости СВО к утру 9 апреля

ВС России могут освободить Славянск и Краматорск до конца лета, бойцы Южной группировки ликвидировали свыше 30 украинских солдат, в МИД РФ высказались о возобновлении переговоров. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска

Армия России может освободить Славянск и Краматорск до конца лета, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что активные боевые действия в зоне СВО начнутся лишь с началом летней кампании по причине весеннего бездорожья. По его словам, тяжелая техника сейчас ограничена в движении, поэтому большие прорывы ВС РФ на данный момент невозможны.

Он отметил, что в Константиновке — ключу к Славянско-Краматорской агломерации — уже наступил переломный момент: российские силы держат центр города и контролируют все дороги снабжения противника. По его словам, это неизбежно приведет гарнизон ВСУ к сдаче или уничтожению.

Операторы дронов за двое суток ликвидировали свыше 30 солдат ВСУ

Военнослужащие войск беспилотных систем Южной группировки в течение двух суток ликвидировали более 30 солдат ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. В министерстве отметили, что слаженное взаимодействие подразделений войск беспилотных систем позволяет держать противника под постоянным огневым давлением.

По данным МО РФ, в ходе воздушной разведки выявляются маршруты перемещения и районы сосредоточения противника. После оперативной передачи координат в дело вступают ударные расчеты FPV-дронов, которые точечными ударами поражают выявленные цели, рассказали в ведомстве.

В России высказались о возобновлении переговоров по Украине

Россия готова к возобновлению переговоров по Украине и не будет создавать препятствий со своей стороны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, сроки диалога зависят от того, кого США назначат для участия в переговорах с Ираном.

В МИД РФ считают, что для полноценного запуска переговорного процесса по Украине необходимо согласие трех сторон — России, США и Украины. При этом, как пояснил Мирошник, дальнейшая динамика может оказаться связанной с тем, кого Соединенные Штаты делегируют для ведения переговоров с Ираном.

Дипломат отметил, что в случае, если американская сторона назначит тех же переговорщиков, это способно несколько замедлить процесс. Однако, по его оценке, такая задержка не станет серьезным препятствием для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

Украина «пролетела» с военными самолетами

Шесть истребителей F-16, которые Норвегия пообещала передать Украине в 2023 году, до сих пор не поставлены, передают СМИ. В материале указано, что задержка связана с техническим состоянием самолетов и необходимостью ремонта.

Четыре самолета, доставленных в Бельгию, имеют нехватку примерно сотни деталей, добавили в источнике. Из-за этого их сборка и восстановление займет значительное время.

Два истребителя более года находятся на ремонте после использования в обучении украинских пилотов. Остальные самолеты были признаны неисправными, разобраны на запчасти и отправлены в ремонтную компанию в Бельгии.

Читайте также:

Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 9 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 апреля

Еще один друг предал Россию: кто помогает ВСУ бить по танкерам РФ