08 апреля 2026 в 21:13

Обещанные в 2023 году Норвегией F-16 для Украины до сих пор не доставили

Норвегия не передала Украине шесть истребителей F-16 из-за ремонта

Шесть истребителей F-16, которые Норвегия пообещала передать Украине в 2023 году, до сих пор не поставлены, передает NRK. В материале указано, что задержка связана с техническим состоянием самолетов и необходимостью ремонта.

Четыре самолета, доставленные в Бельгию, имеют нехватку примерно сотни деталей, добавили в источнике. Из-за этого их сборка и восстановление займет значительное время.

Два истребителя более года находятся на ремонте после использования в обучении украинских пилотов. Остальные самолеты были признаны неисправными, разобраны на запчасти и отправлены в ремонтную компанию в Бельгии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru рассказал, что Украина может получить баллистические ракеты от Запада. По его словам, самостоятельно разработать такое оружие страна сейчас не способна.

Кроме того, графитовые бомбы могли оказаться в распоряжении Вооруженных сил Украины при участии США, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, единственным способом борьбы с этим оружием является уничтожение его носителей.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

