Обещанные в 2023 году Норвегией F-16 для Украины до сих пор не доставили Норвегия не передала Украине шесть истребителей F-16 из-за ремонта

Шесть истребителей F-16, которые Норвегия пообещала передать Украине в 2023 году, до сих пор не поставлены, передает NRK. В материале указано, что задержка связана с техническим состоянием самолетов и необходимостью ремонта.

Четыре самолета, доставленные в Бельгию, имеют нехватку примерно сотни деталей, добавили в источнике. Из-за этого их сборка и восстановление займет значительное время.

Два истребителя более года находятся на ремонте после использования в обучении украинских пилотов. Остальные самолеты были признаны неисправными, разобраны на запчасти и отправлены в ремонтную компанию в Бельгии.

