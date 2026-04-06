Военэксперт ответил, кто мог передать Украине графитовые бомбы

Графитовые бомбы могли оказаться в распоряжении Вооруженных сил Украины при участии США, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, единственным способом борьбы с этим оружием является уничтожение его носителей.

[В графитовых бомбах] ничего хитрого нет. Суть очень простая — разбрасываются графитовые волокна, которые выступают в роли проводников. Они обеспечивают закорачивание высоковольтных линий электропередач, что выводит из строя трансформаторы подстанций, которые обеспечивают работу ЛЭП. Не берусь судить, но то, что американцы могли дать их [ВСУ], — это факт, потому что они применяли такие бомбы еще в Югославии. Как противодействовать этому оружию? Сбивать его носители, по-другому никак, — высказался Сивков.

Он подчеркнул, что графитовые бомбы могут быть доставлены как беспилотниками, так и баллистическими ракетами. Таким образом, по словам военного эксперта, для защиты трансформаторов необходимо устанавливать более мощные и быстродействующие системы защиты от перегрузок.

Ранее в штабе обороны ДНР заявили, что 5 апреля украинские войска использовали графитовые бомбы для атаки на энергетические объекты региона. Это оружие выбрасывает тонкие графитовые нити, вызывающие замыкания в линиях электропередач.