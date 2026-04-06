ВСУ сбросили графитовые бомбы на энергетические объекты ДНР

Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР 5 апреля, сообщили в Telegram-канале штаба обороны республики. Они выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям линий электропередачи, уточнили в структуре.

По информации штаба обороны, система «Купол Донбасса» отклонила от курса и подавила 10 ударных беспилотников Украины. Также сводные мобильные огневые группы ФСБ, Минобороны и Росгвардии ликвидировали шесть крылатых БПЛА противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО ликвидировали за сутки 693 беспилотника ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, также были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

До этого тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко уточнила, что число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех.