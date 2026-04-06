06 апреля 2026 в 12:50

ВСУ сбросили графитовые бомбы на энергетические объекты ДНР

Фото: Социальные сети
Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР 5 апреля, сообщили в Telegram-канале штаба обороны республики. Они выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям линий электропередачи, уточнили в структуре.

Террористы применили так называемые графитовые бомбы, которые, разрываясь в воздухе, выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям ЛЭП, — говорится в сообщении.

По информации штаба обороны, система «Купол Донбасса» отклонила от курса и подавила 10 ударных беспилотников Украины. Также сводные мобильные огневые группы ФСБ, Минобороны и Росгвардии ликвидировали шесть крылатых БПЛА противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО ликвидировали за сутки 693 беспилотника ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, также были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

До этого тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко уточнила, что число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

