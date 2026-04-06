Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:41

В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА сбито за сутки в зоне СВО

Российские силы ПВО сбили за сутки 693 беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы ПВО ликвидировали за сутки 693 беспилотника ВСУ самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Сбиты 12 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотных летательных аппарата, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта: Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области. По данным Минобороны, бойцы ВС РФ закрепились на новых позициях в результате успешных наступательных действий.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мертвая зона для украинских войск достигла северных окраин Херсона. В частности, по его словам, подразделения войск беспилотных систем свободно наблюдают, фиксируют перемещения ВСУ и наносят уничтожающие удары.

Власть
Минобороны
СВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.