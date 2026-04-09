«Стармер сдулся». Российский фрегат провел танкеры через Ла-Манш: детали

Российский фрегат «Адмирал Григорович» провел два танкера через пролив Ла-Манш, пишет The Telegraph. Какие детали известны, какова реакция Лондона, реализовал ли премьер-министр Великобритании Кир Стармер свои обещания?

The Telegraph пишет, что «Адмирал Григорович» вечером 8 апреля сопровождал в Ла-Манше два судна, за ними следовал корабль ВМС Великобритании.

Речь идет о танкерах Universal и Enigma, которые шли в сторону Плимута. В тот же день в обратном направлении прошли еще два санкционных танкера — Desert Kite и Kousai.

В конце марта Стармер разрешил британским военным в территориальных водах страны задерживать суда, которые, по мнению Лондона, относятся к «теневому флоту».

В частности, речь шла о закрытии доступа в Ла-Манш подпавшим под санкции судам, чтобы вынудить операторов следовать более длинными и дорогими маршрутами, иначе им грозит задержание британскими военными, уточнили в канцелярии британского премьера.

Власти Великобритании предупредили, что против владельцев судов, операторов и экипажа могут возбудить уголовные дела за нарушение санкций страны. При этом, уточнили в канцелярии, правоохранители, военные и эксперты по энергетическим рынкам будут рассматривать ситуацию с каждым судном индивидуально, прежде чем дать рекомендацию на задержание.

Москва в ответ на угрозы предупредила, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата кораблей. Российский посол в Великобритании Андрей Келин предостерег Лондон от необдуманных действий, в том числе юридических, в отношении судов, связанных с Россией.

«Разрабатываются соответствующие меры. Пусть это станет неожиданностью для британского народа», — сказал Келин.

В The Telegraph, комментируя проход танкеров через Ла-Манш в сопровождении российского фрегата, отметили, что до сих пор ни одного судна задержано не было.

«Стармер сдулся — надул в штаны!», «Вот чего стоят громкие заявления Стармера», «Увидели российский фрегат и решили остудить пыл. Разумно», — комментируют ситуацию пользователи Сети.

Как Лондон «противостоит» «теневому флоту»

В правительстве Великобритании отмечали, что военные и полиция прошли интенсивную подготовку к нескольким сценариям. В том числе отрабатывались маневры с высадкой на суда, которые не подчиняются требованиям, вооружены или используют высокотехнологичные системы наблюдения, чтобы избежать задержания.

Также в Лондоне заявляли, что британский флот помогает союзникам отслеживать суда «теневого флота», чтобы обеспечить их перехват в европейских и средиземноморских водах.

«Мы живем во все более нестабильном и опасном мире, ежедневно сталкиваемся с угрозами с разных направлений по всему миру. Моя первая обязанность как премьер-министра — обеспечивать безопасность этой страны и защищать британские интересы как внутри страны, так и за ее пределами», — сказал Стармер.

Великобритания, кроме того, призывала союзников по JEF (Объединенные экспедиционные силы, в которых участвует Великобритания и девять других стран) к дальнейшей координации по задержанию судов «теневого флота».

Британия ввела санкции против 544 судов, которые, по мнению властей, относятся к «теневому флоту» России. В Москве неоднократно отмечали, что западные санкции незаконны.

