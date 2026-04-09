Наступление ВС России на Харьков 9 апреля: десятки трупов, бойня в Купянске

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 9 апреля 2026 года, что происходит в районе Волчанска, как развивается бойня в Купянске, где ВСУ оставили десятки трупов?

Наступление ВС России на Харьков 9 апреля, лютая бойня

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Покаляного, Рубежного, Колодезного, Приколотного, Великого Бурлука, Циркунов и села Бузово, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении — без существенных изменений. Артиллеристы, подразделения РХБЗ и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника», — отметил источник.

На Волчанском направлении, продолжил канал, штурмовые группы ВС РФ продвинулись на 11 участках до 600 метров; стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее Верхней Писаревки, а также вблизи госграницы на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка.

На фоне массовых потерь в 159-й мехбригаде боевые группы подразделения доукомплектовывают военнослужащими 122-го батальона связи 3-го армейского корпуса ВСУ — решение принято без участия командира АК, которого «просто поставили перед фактом» о переводе связистов в пехоту, говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на трех участках до 200 метров, утверждает канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более шести десятков человек за сутки; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, склады матсредств, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в Ковшаровке. Есть успехи в Куриловке. Продолжаются боестолкновения на северном охвате Купянска. ВС РФ отражают контратаки ВСУ со стороны Московки и Соболевки. На Волчанском направлении ВС РФ производят зачистку территорий на участке Графское — Симоновка — Верхняя Писаревка», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Это конец ВСУ в Харьковской области», «ВС РФ не щадят никого», «Лютая бойня в Купянске», — комментируют сообщения пользователи Сети.

Экс-депутат Рады Олег Царев утверждает, что на Купянском участке продолжаются позиционные бои; на Харьковском — ВС РФ ведут зачистку лесов в треугольнике между Графским, Симоновкой и Верхней Писаревкой.

«В районе Избицкого и Волчанских Хуторов наши войска работают по опорникам и ПВД ВСУ», — заключил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

