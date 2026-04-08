Удар дронов «Марсианин», наводчица на Крымском мосту: атаки ВСУ 8 апреля

В ночь на 8 апреля над Россией сбили более 70 украинских беспилотников. В Белгородской области пострадали пять мирных жителей в результате обстрелов противника. Под Брянском был ранен сотрудник предприятия. Горловку начали атаковать дроны с ИИ. Шпионка Киева наводила ракету на железнодорожный паром в порту Кавказ с Крымского моста. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 8 апреля, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Дежурные силы ПВО в ночь на 8 апреля уничтожили над Россией 73 украинских беспилотника, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны.

БПЛА противника ликвидировали над Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. Ураинские дроны также были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.

Военнослужащие противника атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате удара был ранен сотрудник предприятия «Брянскэнерго». Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь.

Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Всех раненых госпитализировали, информации об их состоянии пока нет.

При атаке на Шебекино пострадали три человека. Мужчина получил ранения груди и ног, женщина и местный житель — баротравмы. Частный дом был поврежден в результате взрыва дрона — в нем выбило окна, посекло осколками фасад и забор. Жительница города получила ранения.

В поселке Быценков в результате удара БПЛА по машине пострадал водитель.

В Приморско-Ахтарске обломки беспилотника упали на территории частного дома, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

В Луганске в результате атаки беспилотников пострадали три человека, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. В ночь на 8 апреля город подвергся массированному удару ВСУ. По его словам, беспилотники атаковали многоквартирные дома и частный сектор в Артемовском районе. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали Горловку дронами с ИИ

ВСУ начали атаковать Горловку в ДНР с помощью новых дронов с ИИ «Марсианин», сообщил глава города Иван Приходько во время отчета губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о работе в 2025 году. По его словам, за последние сутки обстановка резко ухудшилась.

«Враг начал применять новые дроны под названием „Марсианин“, которые, к сожалению, имеют крейсерскую скорость до 300 км в час — летят уже не по оператору по наводке, а ими управляет искусственный интеллект. Его не видит РЭБ, на него не реагирует дрон-детектор. Поэтому атаки участились», — отметил Приходько.

Накануне ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе, сообщил мэр. По его словам, пострадали четыре человека.

«Вчера в 22:00 была совершена атака на одно из промышленных предприятий города. Пострадала полностью третья больница — сейчас стоит без стекол. Засыпаны проездные дороги», — отметил он.

В Белгородской области погибло более 50 мирных жителей с начала года в результате атак ВСУ

С 1 января 2026 года в Белгородской области погибли 57 мирных жителей, сообщил Гладков. По его словам, были ранены 487 человек.

«Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы скорбим о каждой потере», — отметил он.

Губернатор добавил, что в результате украинских атак с начала года было повреждено и разрушено более 3 тыс. домов. Кроме того, противник сжег свыше 1 тыс. автомобилей.

По словам Гладкова, обстановка в регионе остается крайне сложной. Губернатор рассказал, что после окончания майских праздников отряды самообороны получат 2 тыс. комплектов одежды.

«Делаем это ежегодно. Летняя форма. В прошлом году выдали в очередной раз комплекты демисезонной формы. Теплые комплекты, зимние», — сказал губернатор.

ФСБ задержала гражданку РФ, завербованную украинскими спецслужбами

Сотрудники ФСБ задержали гражданку России, завербованную Главным управлением разведки Минобороны Украины, рассказали в ведомстве. Ее подозревают в государственной измене. Предполагается, что женщина передавала данные противнику о расположении войск и объектов ПВО, а также координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ.

«Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова», — заявили в ФСБ.

По информации ведомства, по указанию куратора задержанная прибыла в район Крымского моста и оттуда организовывала ракетное нападение на грузовой железнодорожный паром в порту Кавказ Краснодарского края. Женщина получала вознаграждение от украинских спецслужб. Средства поступали на криптокошелек.

«Мне написали, что мне нужно будет увидеть корабль. Я говорю: „Вот какой-то новый корабль“. Я сфотографировала, было видно четко — я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен», — заявила женщина на допросе.

