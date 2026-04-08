«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ

«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ Более 50 человек погибли при атаках дронов в Белгородской области с начала года

С 1 января 2026 года в Белгородской области погибли 57 мирных жителей, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, были ранены 487 человек.

Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы скорбим о каждой потере. С 1 января этого года у нас погибло 57 мирных жителей, и каждый из них — невосполнимая потеря для всей страны, для всей Белгородчины, — отметил он.

По словам Гладкова, обстановка в регионе остается крайне сложной. Только вчера погиб еще один мирный житель, уточнил он. Губернатор рассказал, что после окончания майских праздников в регионе начнут выдавать 2 тыс. комплектов одежды отрядам самообороны.

Делаем это ежегодно. Летняя форма. В прошлом году выдали в очередной раз комплекты демисезонной формы. Теплые комплекты, зимние, — рассказал губернатор.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.