Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:24

«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ

Более 50 человек погибли при атаках дронов в Белгородской области с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 января 2026 года в Белгородской области погибли 57 мирных жителей, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, были ранены 487 человек.

Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы скорбим о каждой потере. С 1 января этого года у нас погибло 57 мирных жителей, и каждый из них — невосполнимая потеря для всей страны, для всей Белгородчины, — отметил он.

По словам Гладкова, обстановка в регионе остается крайне сложной. Только вчера погиб еще один мирный житель, уточнил он. Губернатор рассказал, что после окончания майских праздников в регионе начнут выдавать 2 тыс. комплектов одежды отрядам самообороны.

Делаем это ежегодно. Летняя форма. В прошлом году выдали в очередной раз комплекты демисезонной формы. Теплые комплекты, зимние, — рассказал губернатор.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.