08 апреля 2026 в 08:38

Появились детали повреждений в Горловке после атаки ВСУ

Больница в донецкой Горловке осталась без окон из-за атаки БПЛА

Больница в Горловке (ДНР) осталась без окон из-за атаки со стороны ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько во время заседания парламента Кузбасса по ВКС. По его словам, которые приводит ТАСС, пострадали четыре человека.

Вчера в 22:00 была совершена атака на одно из промышленных предприятий города. Пострадала полностью третья больница, сейчас стоит без стекол. У нас время сейчас 06:00, но мы не могли обследовать. Засыпаны дороги проездные, — отметил он.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией: это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

